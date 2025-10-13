A fekete-fehér fotók bepillantást engednek abba a korszakba, amikor még reklámoverállok helyett köpenyben és smici sapkában, javarészt kézi szerszámokkal, szerelőaknákból dolgoztak a szakik. Sok képen látszik az a fajta mesterségbeli tudás és elhivatottság, amely generációkon át öröklődött.

Az autószerelő nemcsak javított, hanem gyakran saját kezűleg gyártott vagy alakított alkatrészeket, hiszen a hiánygazdaság éveiben sokszor hónapokat kellett várni egy-egy speciális csavarra vagy tömítésre.

Az alábbi fotók az 1940-es és 1970-es évek között készültek.

Nézd meg galériánkat:

12 fotó

Ha pedig már itt vagy, tekints be a kolumbiai műhelyek rideg valóságába: