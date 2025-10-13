Többen megsérültek szombat délután a kaliforniai Huntington Beach (USA) városában, amikor egy helikopter irányíthatatlanná vált és egy pálmafákkal övezett hotelnek csapódott, nem sokkal a Cars ’N Copters nevű, utcai találkozó előtt.

A baleset helyi idő szerint 14:00 óra körül történt, egy nappal a nagyszabású esemény előtt. A helikopter a rendezvényre érkezett, erősítette meg a Huntington Beach-i tűzoltóság és rendőrség közleménye.

Nézd meg galériánkat:

6 fotó

A Bell 222-es típusú gép a Redlands Municipal repülőtérről szállt fel, és a Nixon Helicopters nevű cég tulajdonában állt. A helikopter pilótája, Eric Nixon, a cég tulajdonosa volt, amit családja és a vállalat Instagram-oldala is megerősített.

A balesetben öt ember sérült meg, közülük kettőt a roncsból kellett kimenteni, hárman pedig a közelben tartózkodó járókelők közül sérültek meg. Mindannyian kórházba kerültek. Az esetet a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) is vizsgálja.

A népszerű tengerparti helyszínen több tucat szemtanú rögzítette az esetet, amelyeket később a Los Angeles-i ABC 7 csatorna is bemutatott esti híradójában.

A Cars ’N Copters szervezői közölték, hogy a tragikus baleset ellenére a rendezvény vasárnap megtartják – ez így is történt.

A rendezvényt idén hetedik alkalommal rendezték meg, és a programban több mint 160 luxus és sportautó és egy tucat helikopter vett részt. Az esemény évente mintegy 25 ezer látogatót vonz Huntington Beachre.