Szokatlan módon az autó tulajdonosa került a rendőrség célkeresztjébe, miután a közelmúltban gyakorlatilag porig égett egy Porsche a brazíliai Curitiba közelében – írja a Carscoops.

A hatóságokban az ébresztett gyanút, hogy a férfi állítása szerint teherautóval érkező, fegyveres elkövetők lopták el az autóját, miközben ő is benne ült, majd egy elhagyott út mentén felgyújtották azt. Való igaz, az ismeretlen férfi égési sérülésekkel került kórházba, de még így sem hittek neki – kiderült, nem volt alaptalan a bizalmatlanság.

Kiderült, hogy a környéken, ahol az eset történt, a térfigyelő kamerák mindent rögzítettek: a felvételen: a rendőrség szerint a felvételen szereplő férfi megszólalásig hasonlít az autólopást bejelentő tulajdonosra, még a ruhájuk is megegyezett. Mint a videón látható, a férfi miután egy pillanatig még habozott is, odalépett a Porschéhez, amit valamilyen gyúlékony anyag segítségével gyújtott fel, majd hátrálni kezdett, amint a lángok belobbantak.

Indítéka is volt a tettére, ugyanis a 2018-as évjáratú, körülbelül 700 ezer real – átszámítva mintegy 43,5 millió forint – értékű Porsche után rengeteg adóssága volt. A képeken minden valószínűség szerint egy 992-es generációjú 911 Carrera S látható, mely 3,0 literes, ikerturbós bokszmotorral, továbbá 450 lóerővel és 530 Nm-rel hagyta el a gyártósort – az autóról az alábbi képre kattintva galéria nyílik:

Az ügy kapcsán nem is autólopás, hanem bűncselekmény hamis bejelentésének gyanújával indítottak eljárást. A tulajdonos kilétét azonban nem hozták nyilvánosságra, és egyelőre letartóztatásra sem került sor.

