Egy robogós ételfutár szeptember 30-án dél körül ebédet szállított Budapest XIII. kerületében. A Váci úton közlekedett, és a Dagály utca kereszteződésénél a kötelező haladási irányt figyelmen kívül hagyva jobbra kanyarodott.

A mögötte haladó rendőrök ezért félre akarták állítani, de a futár menekülőre fogta. Közben újabb közlekedési szabályokat szegett meg: behajtani tilos tábla ellenére balra kanyarodott, majd a Róbert Károly körút előtt a járdára hajtott, így lógott meg a rendőrök elől. A padka akkorát dobott a kismotoron, hogy még az ételszállító táska is lerepült a csomagtartóról.

A XIII. kerületi járőrök aztán a Petneházy utcában igazoltatták a 30 éves, vietnámi férfit. A kerületi rendőrkapitányságra előállították, engedély nélküli vezetés, valamint a menekülése közben elkövetett jogsértések miatt feljelentették.