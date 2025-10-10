Az itthon csak “régi Swift” néven becézett típus sok formában újraszületett már a magyar vidéken, de még mindig akadnak meglepő darabok, amelyek új gazdát keresnek. Ez a japán igásló gyakorlatilag mozgásban tartotta az országot az elmúlt három évtizedben, és vannak példányok, amelyek képtelenek meghalni.

Hiába vannak szétrohadva, hiába nem kaphatnak már forgalmi engedélyt, még tombol bennük az életerő. Ezekből lesznek a tanyára való játszós, vagy szó szerint fahordó, trágyahordó darabok. Mivel a motor alig kér karbantartást, a karosszériát pár hanyagul hegesztett vasdarabbal egyben lehet tartani, és már indulhat is a móka, vagy a munka.

Ez a mai darab tökéletesen mutatja ezt a kategóriát.

A leírás is méltó ehhez a csodához, a gép ára pedig baráti 120 ezer forint.

Ha pedig azon gondolkodsz, hogy bespájzolsz egy példányt az utókornak, akkor igyekezz, mert még most akadnak olcsón mért, gyárias állapotú darabok, amelyek értéke csak növekedni fog, ahogy kopik az állomány, és előjön a nosztalgia-faktor.