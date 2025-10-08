Hogy spóroljon a tankolásnál, egy holland férfi átment Belgiumba, azonban mestertervét nem koronázta siker. A kiruccanása során ugyanis nem számolt azokkal a sebességmérő kamerákkal, amiket szeptember 1-jén üzemeltek be Lanaken városában, így összesen 16 alkalommal kapták gyorshajtáson – írja a HLN.

Elmondása alapján a maastrichti autós valósággal sokkot kapott, amikor a csekkek egyszerre landoltak a postaládájában. 850 euróra, átszámítva több mint 330 ezer forintra rúg a bírságok összege, vagyis jóval többet bukott rajta, mint amennyit a benzinturizmussal megtakaríthatott volna.

Nem ő volt az egyetlen, aki ráfázott az újdonsült szigorra: az első hónap végére több mint 12 500 gyorshajtási bírságot szabtak ki, a De Telegraaf információi szerint többségében holland járművezetőknek.

A traffipaxok csak 6 km/órás sebességtúllépést engednek, vagyis 57 km/órás sebességtől már automatikusan büntet a rendszer. „Nem dísznek vannak ott a sebességkorlátozó táblák” – mondta Marino Keulen polgármester, aki szerint az ominózus útszakaszon olyan szinten fittyet hánytak a korlátozásra, hogy „versenypályának” nézték át.

