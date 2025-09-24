Franciaország vandáljai örök harcot vívnak a sebességmérő kamerák ellen. Emlékezetes év ebből a szempontból 2019, amikor a “sárgamellényes” tüntetők sok autót rongáltak meg és gyújtottak fel, a traffipaxok 60%-át is megrongálták.

A traffipaxokat festékkel fújták össze, fekete szigetelőszalaggal ragaszották le, de több helyen gumikkal, kukákkal és egyéb tereptárgyakkal akadályozzák a mérést. Az esetre lépett a kormányzat, napjainkban már komoly büntetésekkel néz szembe, aki ilyen eszközt rongál. Börtönbüntetést és több ezer eurós bírságot kockáztat, aki traffipaxot rongál, a büntetés mértéke természetesen esetenként változhat.

A rongálásért maximum 5 év börtön, és 75000 euró pénzbírság szabható ki.

Ezért Aisne megyében, a mérés ellenzői hozzá sem nyúltak az eszközhöz, mégis megakadályozták működését: gumiabroncsokat pakoltat egymásra, pont akkora kupacot, hogy eltakarja a kamerát.

Ezzel a módszerrel legalább az elkövetőket nem lehet közvagyon megrongálásával vádolni. – Gondolták ők, és nem olvasták el a törvény pontos szövegét.

Mert azzal nem számoltak a trükkös “vandálok”, hogy ettől függetlenül ugyanúgy felelősségre vonhatók. A francia törvények ugyanis magát a mérés akadályozását szankcionálják, és ilyen szempontból mindegy, hogy festékkel fújják le a lencsét, vagy eltakarják gumikkal, a büntetési tétel ugyanaz. Ráadásul az illegális szemétlerakás, a veszélyes hulladéknak minősülő abroncsok lepakolása is eljárást vonhat maga után.