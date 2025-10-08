A New York-i Alex Nevarez egy rejtélyes, pattogó hangot fedezett fel vezetés közben. „Azt hittem, valami baj van a járművel. Először attól rettegtem, hogy egy patkányfészek vagy valami hasonló, mivel az autó New York egyik utcáján parkol” – nyilatkozta Nevarez a Newsweeknek.

Miután az online keresések azt sugallták, hogy a probléma forrása az alacsony hűtőfolyadékszint lehet, Nevarez úgy döntött, elviszi az autót egy szervizbe. Mivel amúgy is esedékes volt egy olajcsere és egy 60 000 mérföldes (kb. 96 000 km-es) átvizsgálás, megkérte a szerelőjét, hogy nézzen utána a furcsa zajnak is.

A szervizben azonban nem hallottak semmilyen szokatlan hangot. „Azt jelezték, hogy nem hallottak zajt, és ennyiben maradtunk” – mondta Nevarez. „Más okokból mentem oda, és csak kértem, hogy ellenőrizzenek le mindent.”

Nevarez végül csak azután jött rá a rejtély nyitjára, hogy visszakapta az autót. Ahogy a leparkolt járműben ült, frusztráltan a folyamatos pattogás miatt, észrevette a hang forrását az infotainment képernyőn: egy kandalló hangeffekt szólt az autó hangszóróin keresztül.

A funkció, amely a „Sounds of Nature” (A természet hangjai) alkalmazás része volt, egy hangulatos, pattogó-sercegő fahasábokkal égő tüzet imitált. „Ekkor készítettem a videót, mert rájöttem, milyen butaság volt az egész” – mondta.