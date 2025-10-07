Hétvégén elszabadultak a lóerők az amúgy nyugodt településen, ezért a polgármester furcsa, inkább figyelemfelhívó, semmint hatásos rendelettel állt elő: péntek este 8 órától hétfő reggel 8 óráig tilos a „sportosnak” minősített járművekkel közlekedni és parkolni.

A különös döntés hátterében azok a hétvégék állnak, amikor az esküvői menetek féktelen városi autós veretésbe csaptak át. A polgármester logikája szerint a sportautók okozzák a problémát, így a legjobb, ha ideiglenesen kitiltják őket a városból.

Azonban a „sportautó” kategóriát a francia KRESZ nem határozza meg egyértelműen. A rendelet érinthet kupékat, nagy teljesítményű szedánokat, sőt, akár bizonyos sportos szabadidőautókat is. Ez a bizonytalanság teret enged az önkényes jogalkalmazásnak, ami jogi vitákhoz és fellebbezésekhez vezethet. Jogi szempontból a polgármester a köznyugalom megőrzésére hivatkozva a helyi rendészet hatáskörére támaszkodik, de egy nagy teljesítményű jármű normál használatáért bírságot kiszabni merész lépésnek számít.

Vélhetően ilyen autókra gondoltak a döntéshozók:

Ezért józan elbírálás szerint a 135 eurós (kb. 52 000 forintos) bírság elsősorban a feltűnő, hangos autózásért, gumifüstölésért, szabálytalan manőverekért róható ki. Egyértelmű, hogy egy Lamborghini a rendelet célkeresztjében lesz, de vajon egy több mint 1000 lóerős Tesla Model S Plaid is ebbe a kategóriába esik? A választ senki sem tudja, így egyelőre ez a rendelet inkább politika fogás, ami a cselekvő vezető képét erősíti, de akár hatásos is lehet, ha a “sportautók” tulajdonosai komolyan veszik a problémát.