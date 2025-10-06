Az eset 2025. szeptember 28-án, vasárnap történt a franciaországi Saint-Lô belvárosában. A France 3 Régions riportja szerint a szürreális konvojról készült felvételek természetesen azonnal terjedni kezdtek a közösségi oldalakon.

A sofőr mindenféle különösebb jelzés, villogó vagy figyelmeztetés nélkül, egyedül haladt, láthatóan valamilyen magán akció keretein belül. Járműve bizonytalan egyensúlyi helyzetben trónolt a többi autó felett. Az improvizált “szerelvény” természetesen nem maradt észrevétlen. Sőt, nekiütközött egy jelzőlámpának, amely azóta is félredőlve áll.

Az esetről értesült önkormányzat logikus lépésre szánta el magát: bejelentették, hogy „közvagyon rongálása” miatt feljelentést tesznek. Bár az anyagi kár egy elferdült lámpában merül ki, a kockázat sokkal súlyosabb volt. Ha a terepjáró a forgalom közepén leesik a villáról, akár gyalogosokat vagy más autósokat is megsebesíthetett volna. Egyes szemtanúk „buhera mentőakcióról” beszélnek, mások szerint egyértelműen szándékos veszélyeztetés történt. Akárhogy is, a három méter magasan szállított terepjáró látványa a belváros közepén mély nyomot hagyott az emberekben.

Mit mond a törvény erről az esetről?

A közúti autómentés szabályozása két esetet különböztet meg Franciaországban. Autópályán vagy gyorsforgalmi úton kizárólag engedéllyel rendelkező, hivatalos cégek avatkozhatnak be. A mentőjárműnek 30 percen belül meg kell érkeznie, és ha a javítás fél óránál tovább tart, a jármű elszállítása kötelező.

Városban vagy másodrendű utakon a “magán” autómentés engedélyezett, azonban ezt is szigorú feltételek mellett lehet végezni. Először is, a vontató járműnek nehezebbnek kell lennie, mint a vontatottnak. Másodszor, mindkettőt jóváhagyott vonószerkezettel kell felszerelni, a sebesség pedig legfeljebb 25 km/h lehet.

Egy villástargonca, mint amilyet ebben az esetben használtak, nyilvánvalóan nem illik bele ebbe a klasszikus sémába. Ez a helyzet pedig tényleg kacifántos egy baleset esetén: ha a szállított jármű vagy az infrastruktúra megsérül, a hagyományos kötelező biztosítás nem fedezi a kárt, a targoncát irányító sofőr polgári jogi felelőssége merülhet fel az autoplus.fr szerint,