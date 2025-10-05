A menetrend általában szent és sérthetetlen – különösen Japánban, ahol a minimális késés sem fér bele –, de vannak kivételek, amikor az ember nem tud haragudni, ha néhány perccel később ér oda valahová.

Egy pécsi buszsofőr esetét is nyugodt szívvel ebbe a kategóriába sorolhatjuk: egy szeptember 30-i, vagyis kedden készült fedélzeti kamerás felvétel tanúsága szerint a férfi még a vezetőfülkét is elhagyta arra a néhány másodpercre, miután megállt, hogy átkísérje a gyalogátkelő a fehér botjával jobbról érkező, látássérült hölgyet.

Átkíséri a sofőr a fehérbotos nőt a zebrán A pécsi buszsofőr megállt a zebra előtt, kiszállt, és átkísérte a fehér botos hölgyet az úton. Közzétette: PécsMa.hu – 2025. október 2., csütörtök

Mondani sem kell, hogy a legtöbb esetben a kommentszekció is elismerő szavakkal illette a buszsofőr tettét: „emberségből jeles”, „dicséretes cselekedet”, „emelem kalapom”, „a hétköznapi hősök nem viselnek köpenyt”, és így tovább.

Persze nem vizsgázott mindenki jelesre emberségből: néhány éve egy felháborodott autós igencsak elvetette a sulykot Franciaország fővárosában: