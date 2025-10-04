Többé nem vezethet Pásztor Erzsi, akit az ország a Szomszédok című sorozat Janka nénijeként ismert meg. A 89 éves Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs-díjas színművésznő élete azután változott meg gyökerestül, hogy az előző hónapban elesett az utcán, és emiatt kórházba került.

Pásztor Erzsi a Borsnak beszélt arról, hogy a balesetével megváltoztak a hétköznapi szokásai. „Eléggé elveszítettem a szabadságomat, mivel az autómat is letettem, mert ugye abba csak bepattantam és intéztem a dolgaimat, de ettől is most megváltozik az életem” – nyilatkozta a portálnak. „A lányomnak viszont igaza van, hogy ennyi idősen nem is kell ebben a városban autózni, mert borzalmas már a közlekedés.”

A színésznő korábban állandó arca volt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlekedésbiztonsági kampányainak: a videókban, ha kellett, a fiatalokat osztotta ki Janka néni bőrébe bújva, de a gyorshajtókat, továbbá azokat sem kímélte, aki előszeretettel elmulasztják az irányjelző használatát. Mindemellett arra is volt példa, hogy a rendőrökkel tartotta a pofátlan(tan)ító akciójuk során.

Az egyik ilyen videó a Vezess alábbi cikkében nézhető vissza: