Egyik pillanatról a másikra került kellemetlen helyzetbe egy külföldi rendszámú autó sofőrje az M0-s autóúton, amikor Szigetszentmiklós térségében megállt az egyik pihenőhelyen tankolni – írta a Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

A negyedik generációs, öreg Volkswagen Passat ugyanis mindenféle előzmény nélkül, ismeretlen okokból útnak indult.

A Volkswagen kombit égül a benzinkút épülete állította meg, így azonban betört annak az üvegfala. Személyi sérülés nem történt.

Az esetről készült, térfigyelő kamerás felvétel itt nézhető meg:

Az visszatérő jelenségnek számít a kutakon, amikor úgy indulnak el, hogy még nem is végeztek a tankolással…