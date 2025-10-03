Döcögősen, botladozva, de halad a NASA új programja, amivel ismét a Holdat vették célba. Az Artemis gigantikus vállalkozás, ami több küldetésből áll majd, a cél az égitest körüli állandó jelenlét elérése, egy Hold körül keringő űrbázis létrehozása, valamint missziók indítása a felszínre.

A tervek szerint a 2030 után induló Artemis V során már legénység fog leszállni a Hold felszínére, és járművet is visznek magukkal.

A Lunar Terrain Vehicle (LTV) tervezésére több cégcsoport jelentkezett, és az egyik legígéretesebb jelentkező a General Motors leányvállalata, a Lunar Outpost.

Az általuk fejlesztett konstrukció rengeteg komponenst örököl a már meglévő technológiákból, és űrjárgányként minden eddigi próbálkozást magasan túlszárnyal majd.

Elvileg tíz évig maradhat használatban, persze ha lerobban, nehéz helyzetbe kerülnek az asztronauták, mert a legközelebbi General Motors szerviz elég messze van. Ezt elkerülendő robosztus, az embertelen körülményeknek ellenálló gépet terveztek, ami 30 000 kilométert képes megtenni élettartama alatt, maximális sebessége pedig elér a 25 km/órát.

Ez épp elég az alacsony gravitációjú környezetben, ahol a holdi éjszakákon -173 Celsius fokra süllyedhet a hőmérséklet. Az akkumulátor várhatóan nikkel-mangán-kobalt (NMC) kémiájú, lítium-ionos megoldás lesz, mert ez ismert, jól tudják a működésének határait, a Holdra nem akarnak friss, ismeretlen technikát vinni. Tehát hasonló megoldás kerül majd bele, amit a Hummer EV-ben is találhatunk.

A szokásosnál sokkal komolyabb szigetelést kap majd a holdi akkumulátor, és ha egy-egy cella elszáll, akkor sem fog leállni, hanem alacsonyabb kapacitással üzemel majd tovább, a hibás cella kizárásával.

Maga a négykerekű gép nyitott karosszériát kap, és a lehető legkönnyebb vezethetőséggel rendelkezik majd, hiszen szkafanderben kell majd beülniük a felfedezőknek, amiben elég nehéz lenne gázfröccsel visszaváltogatni.

Vezetni amúgy sem akarják őket hagyni, elvileg biztonságosabb az automata üzemmód, vagy a földi irányítás, amit LiDAR érzékelők, ultrahangos radarok és nagy felbontású kamerák segítenek.

Hogy végül milyen lesz a gép, azt majd a NASA mérnökei döntik el, az Artemis V pedig elvileg a harmadik, legénységgel rendelkező küldetés lesz, ha egyáltalán elindul a sokat halogatott, és egyre drágább űrprogram.