Itthon jelenleg 591 forint a benzin literenkénti átlagára, a dízel esetében pedig az átlagár 596 forint. Szóval nem olcsó, és manapság már egyáltalán nem mindegy, mennyit kér az autónk átlagban, száz kilométerenként.
Ha 8-9 liter üzemanyagot égetünk el egy száz kilométeres őt alatt, az azt jelenti, hogy bő 5000 forintnak is búcsút inthetünk. De ha az autónk beéri 5-6 literrel, akkor 100 kilométert akár 3300 forintból is sikerül teljesíteni ugyanazt a távot. Éves szinten ez tetemes összeg, így most ennek apropóján újra rápillantunk a legkevesebbet fogyasztó autók listájára.
|Benzin
|Liter/100 km
|1.
|Suzuki Celerio
|4.6
|2.
|Toyota Yaris Cross
|4.6
|3.
|Toyota Yaris Hybrid
|4.7
|4.
|Toyota Aygo X
|4.8
|5.
|Hyundai Ioniq
|4.8
|6.
|Honda Jazz Hybrid
|4.8
|7.
|Suzuki Swace
|5.0
|8.
|Lexus LBX
|5.0
|9.
|Kia Niro
|5.1
|10.
|Toyota Prius
|5.2
|Dízel
|1.
|Audi A2 3L
|3.6
|2.
|Volkswagen Lupo 3L
|3.7
|3.
|Citroen AX
|4.2
|4.
|Smart Fortwo
|4.2
|5.
|Citroen C1
|4.3
|6.
|Peugeot 107
|4.3
|7.
|Toyota Aygo
|4.6
|8.
|Citroen C4 Cactus
|4.7
|9.
|Seat Arosa
|4.7
|10.
|Peugeot 208
|4.7
Ez a legreálisabb lista
A Spritmonitor (német alapú közösségi fogyasztásmérő platform) adatai lehetőséget ad arra, hogy valós, felhasználók által bevitt tankolási adatok alapján hasonlítsuk össze autók fogyasztását. Ennek az adatbázisnak az értékei állnak a legközelebb a valósághoz, mert itt nem laboratóriumban mért fogyasztást látunk, hanem valódi emberek valódi tankolásainak átlagát. Így is nagy a szórás, és sok múlik a felhasználási körülményeken, de a végén a matek nem hazudik, az átlagolt értékek alapján ez a lista egész reálisnak tűnik.
Az első tíz, benzines motorral szerelt helyezettet végignézve jól látszik, hogy a Toyota hibridjei tarolnak, és az új modellek egyre jönnek fel a listán, de a klasszikus módon spóroló Suzuki Celerio még mindig uralja az első helyet. Akárcsak társai, ez is egy könnyű, alacsony teljesítményű városi kisautó, keskeny abroncsokkal, és alapvetően alacsonyabb tempójú felhasználói profillal. Ebben a kategóriában már az átlagos autók is könnyedén hozzák az 5,5 l/100 km-es értéket, de a 4,6 már tényleg igazán kiemelkedő.
Íme a Suzuki Celerio a fogyasztás bajnoka:
Nálunk az autó vegyes használatban 5,1 l/100 kilométeres átlagot hozott, igaz automata váltóval. “A tesztfogyasztás a számítógép szerint a 800 kilométeres, harmadrészt sztrádán, főleg országúton és valamelyes városban lezavart teszt után 4,8 literre jött ki, a kútnál utánamérve 5,1 liter volt a valódi étvágy. A 35 literes tank kényelmesen elég 600 kilométerre, kis odafigyeléssel 700-ra is.” – írtuk korabeli tesztünkben.
Érdekes, hogy a dízelek listája jó ideje változatlan. Ennek hátterében az áll, hogy az utóbbi évtizedben gyakorlatilag leállt a kis lökettérfogatú gázolajos motorok fejlesztése, és a takarékos modellek nem is kapnak ilyen erőforrást, csak benzines, vagy hibrid kivitelben kerülnek piacra. Így itt még mindig az Audi A2 3L a nyerő, abból a korból, amikor a német gyártók még hatalmas energiát fektettek a dízelmotorok fejlesztésébe.
Az Audi A2 3L 1,2 literes turbódízel motorral szerelt, 60 lóerős, kifejezetten spórolásra tervezett típus. A gyári méréseken 2,88 literes fogyasztást értek el vele, az alapváltozatban sem szervokormány, sem klíma sem volt. Az egyedi automata váltóval szerelt hajtásláncot a Volkswagen Lupóba is beszerelték, amely itt a második helyre jutott, vélhetően a rosszabb légellenállása miatt, de így is több mint egy literrel takarékosabb, mint a normál Lupo változatok.