Itthon jelenleg 591 forint a benzin literenkénti átlagára, a dízel esetében pedig az átlagár 596 forint. Szóval nem olcsó, és manapság már egyáltalán nem mindegy, mennyit kér az autónk átlagban, száz kilométerenként.

Ha 8-9 liter üzemanyagot égetünk el egy száz kilométeres őt alatt, az azt jelenti, hogy bő 5000 forintnak is búcsút inthetünk. De ha az autónk beéri 5-6 literrel, akkor 100 kilométert akár 3300 forintból is sikerül teljesíteni ugyanazt a távot. Éves szinten ez tetemes összeg, így most ennek apropóján újra rápillantunk a legkevesebbet fogyasztó autók listájára.

Benzin Liter/100 km 1. Suzuki Celerio 4.6 2. Toyota Yaris Cross 4.6 3. Toyota Yaris Hybrid 4.7 4. Toyota Aygo X 4.8 5. Hyundai Ioniq 4.8 6. Honda Jazz Hybrid 4.8 7. Suzuki Swace 5.0 8. Lexus LBX 5.0 9. Kia Niro 5.1 10. Toyota Prius 5.2 Dízel 1. Audi A2 3L 3.6 2. Volkswagen Lupo 3L 3.7 3. Citroen AX 4.2 4. Smart Fortwo 4.2 5. Citroen C1 4.3 6. Peugeot 107 4.3 7. Toyota Aygo 4.6 8. Citroen C4 Cactus 4.7 9. Seat Arosa 4.7 10. Peugeot 208 4.7

Ez a legreálisabb lista

A Spritmonitor (német alapú közösségi fogyasztásmérő platform) adatai lehetőséget ad arra, hogy valós, felhasználók által bevitt tankolási adatok alapján hasonlítsuk össze autók fogyasztását. Ennek az adatbázisnak az értékei állnak a legközelebb a valósághoz, mert itt nem laboratóriumban mért fogyasztást látunk, hanem valódi emberek valódi tankolásainak átlagát. Így is nagy a szórás, és sok múlik a felhasználási körülményeken, de a végén a matek nem hazudik, az átlagolt értékek alapján ez a lista egész reálisnak tűnik.

Az első tíz, benzines motorral szerelt helyezettet végignézve jól látszik, hogy a Toyota hibridjei tarolnak, és az új modellek egyre jönnek fel a listán, de a klasszikus módon spóroló Suzuki Celerio még mindig uralja az első helyet. Akárcsak társai, ez is egy könnyű, alacsony teljesítményű városi kisautó, keskeny abroncsokkal, és alapvetően alacsonyabb tempójú felhasználói profillal. Ebben a kategóriában már az átlagos autók is könnyedén hozzák az 5,5 l/100 km-es értéket, de a 4,6 már tényleg igazán kiemelkedő.

Íme a Suzuki Celerio a fogyasztás bajnoka:

7 fotó

Nálunk az autó vegyes használatban 5,1 l/100 kilométeres átlagot hozott, igaz automata váltóval. “A tesztfogyasztás a számítógép szerint a 800 kilométeres, harmadrészt sztrádán, főleg országúton és valamelyes városban lezavart teszt után 4,8 literre jött ki, a kútnál utánamérve 5,1 liter volt a valódi étvágy. A 35 literes tank kényelmesen elég 600 kilométerre, kis odafigyeléssel 700-ra is.” – írtuk korabeli tesztünkben.

Érdekes, hogy a dízelek listája jó ideje változatlan. Ennek hátterében az áll, hogy az utóbbi évtizedben gyakorlatilag leállt a kis lökettérfogatú gázolajos motorok fejlesztése, és a takarékos modellek nem is kapnak ilyen erőforrást, csak benzines, vagy hibrid kivitelben kerülnek piacra. Így itt még mindig az Audi A2 3L a nyerő, abból a korból, amikor a német gyártók még hatalmas energiát fektettek a dízelmotorok fejlesztésébe.

3 fotó

Az Audi A2 3L 1,2 literes turbódízel motorral szerelt, 60 lóerős, kifejezetten spórolásra tervezett típus. A gyári méréseken 2,88 literes fogyasztást értek el vele, az alapváltozatban sem szervokormány, sem klíma sem volt. Az egyedi automata váltóval szerelt hajtásláncot a Volkswagen Lupóba is beszerelték, amely itt a második helyre jutott, vélhetően a rosszabb légellenállása miatt, de így is több mint egy literrel takarékosabb, mint a normál Lupo változatok.