Múlt héten emlékezett meg a Vezess a magyar hajózás leghíresebb expedíciójáról, hiszen szeptember 26-án volt negyven éve, hogy Fa Nándor és Gál József egy kis vitorlással megkerülte a Földet.

A Szent Jupát néven futó hajó ( ide kattintva kiderül, miért is hívják így ) ismét vízre kerül, restaurált, működőképes állapotban várja az érdeklődőket a révfülöpi Cholnoky Jenő Kikötőben. Mint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közleményéből kiderül, a hajó mellett egy kültéri tablókiállítás segítségével megismerhető a két hajós története, akik első magyarként, egy saját kezűleg épített, kevesebb mint 10 méter hosszú, alig 15 négyzetméteres kis vitorlással kerülték meg a Földet.

A hajót két székesfehérvári fiatal, Fa Nándor és Gál József építette meg öt év alatt, majd több mint 700 napon át kormányozta, mintegy 60 ezer kilométeren keresztül, időnként 7 méteres hullámokat leküzdve.

7 fotó

Az elmúlt évben a Szent Jupát teljes külső és belső restaurálása lezajlott: felújították a hajómotort, javították a víz alatti és feletti részeket, kicserélték az elöregedett fedélzeti plexiablakokat, valamint megtörtént a külső burkolatok polírozása is. Megújult az árbóc teljes mozgókötélrendszere, az eredeti földkerülő vitorlák védelme érdekében pedig két új vitorlát szereltek fel. A belső tér is átfogó tisztításon esett át az egykori összhatás megőrzésével.

A kiállítás mellett 700 napos programsorozatának indul, hogy a magyar hajózás egyik legkülönlegesebb relikviájának segítségével megismertesse a hajózást, a balatoni vitorlázást, valamint az emberi teljesítmény kiemelkedő pillanatait a felnövekvő generációkkal is. Ennek része az is, hogy vitorlázó diákok Fa Nándorral közös óceáni vitorlásversenyre készülnek.