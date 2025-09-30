A napokban felkerült fel a közösségi oldalakra egy felvétel, amelyben arról beszél a videót készítő férfi, hogy 47 ezres csekket kapott, mert behajtott egy olyan utcába Budapesten, amely előtt az alábbi tábla volt kihelyezve.

Gergő azt is elmondta, hogy a hatóságok egy durván 100 méterre lévő fa mögül figyelték az autósokat, és aki behajtott, azt azonnal megállították.

A bírság jogos volt

Ugyanis a “Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos – olvasható a KRESZ-ben.

Ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van, az ott lakók járművei – és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművek – az övezetben legfeljebb 10 km/órás sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban ezeken a helyek a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.

Táblacsere

A fent leírt eset a budapesti Csányi és Dob utca sarkánál történt, ahol a Csányi utca irányába van kirakva a tábla, amely 2022-ben még sima behajtani tilos tábla volt. Ezt a Google térképe alá is támasztja: