Amikor Jens Rentmeesters régiségkereskedőst felkérték, hogy takarítson ki egy évtizedek óta bezárt üzletet, még nem gondolta, hogy élete eddigi legnagyobb felfedezése várja. A belgiumi Kessel-Lo-ban található bolt garázsának padlója alatt egy 1964-es Jaguart rejtettek el.

A Jaguar egy hajdani, sültkrumplit forgalmazó cég épületében volt elrejtve, amelyet Jens egy ingatlanközvetítő megbízásából ürített ki.

„A garázs tele volt lomokkal, és takarítás közben észrevettük, hogy a padló alatt egy gödör vagy kút található. Ilyen aknák régi házakban gyakran előfordulnak, de arra senki sem számított, hogy odalent egy autó rejtőzik”

– mesélte a férfi.

A Jaguar S-Type 3.8 felszínre hozása nem volt egyszerű feladat: pallókból és gerendákból építettek rámpát, majd egy kisteherautó segítségével húzták ki az autót, óvatosan. A terv pedig az a jövőre nézve, hogy restaurálják az autót.

“Egy ilyen típusú Jaguar jelenlegi állapotban 15–20 ezer euróért (7 millió forint) is érhet. A teljes felújítás után ez az összeg akár 60 ezer euró is lehet (23 millió forint). De engem nem a pénz érdekel. Vannak dolgok, amelyekhez az ember nem tud pénzben mérhető értéket kötni – ez pontosan ilyen felfedezés” – fogalmazott a szerencsés megtaláló.

Az 1964-es Jaguar S-Type 3.8 a brit autógyártás egyik klasszikusa, amelyet a Jaguar 1963 és 1968 között gyártott. Soros hathengeres, 3.8 literes, dupla karburátoros motorja 220 lóerős, végsebessége elérte a 200 km/órát. Álló helyzetből pedig 9-10 másodperc alatt gyorsult 100 km/órára.

Az S-Type tulajdonképpen a legendás Jaguar Mk2 és a nagyobb MkX közötti átmenetet képviselte, ötvözve a sportos vezetési élményt a kényelmesebb, elegánsabb suhanással.

