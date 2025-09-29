A mesterséges intelligencia lassan lemászik a képernyőkről, és az élet minden területére beszivárog. Mert amellett, hogy bármilyen, szóban feltett kérdésre válaszol, ma már parkolóőrként is befogható, emberfeletti képességekkel ‒ számolt be a Carscoops.

A Németországban található Heidelberg városa például már teszteli a Cityscannert, egy kamerákkal, lidarral és valós idejű adatbázis-ellenőrzéssel felszerelt kis járművet a parkolási szabálysértések felderítésére.

Ez egy modern, gyors és mesterséges intelligencián alapuló módszer, amellyel óránként mintegy 1500 parkoló járművet lehet ellenőrizni.

A regensburgi székhelyű DCX Innovations által fejlesztett Cityscanner tetőre szerelt kamerákkal másodpercenként 25 képkockát rögzít. Eközben leolvassa a rendszámtáblákat, ellenőrzi, hogy az autók érvényes parkolóhelyen állnak-e, sőt, összeveti az adatokat olyan digitális parkolási alkalmazásokkal, mint az Easypark vagy a Parkster. A DCX már külföldön is telepítette a rendszert, Lengyelországban közel két tucat jármű van használatban. Hasonló szkennerek működnek Franciaországban és Hollandiában is, így Heidelberg egy későbbi, de figyelemre méltó szereplője a bevezetésnek.

Minden szabálytalanságot figyel

A lidarszenzor érzékeli, ha egy autó tiltott zónában, kerékpársávon, tűzoltási felvonulási területen áll, vagy egyszerűen túlságosan belóg a forgalomba. A pontosság érdekében a bírság kiállítása előtt néhány percen belül kétszer is végighalad az útvonalon. Szerencsére azért az emberi döntéshozatalt nem iktatták ki: mielőtt a bírságot kiküldenék a szabálysértőnek, egy emberi operátor ellenőrzi a Cityscanner által rögzített adatokat.

Ez érthető is, tekintve, hogy a mesterséges intelligencián alapuló rendszer nem látja az olyan dolgokat, mint a mozgáskorlátozott-igazolványok. Teljes sebességgel működve a Cityscanner mintegy 600 százalékkal hatékonyabb lehet a gyalogos járőröknél – írja a Handelsblatt.

A kamerával felszerelt járműveket szándékosan feltűnő jelzéssel látják el, hogy elrettentő erővel bírjanak, ne csupán mozgó bírságautomataként funkcionáljanak. A tisztségviselők szerint ez a láthatóság már azelőtt javíthat a parkolási morálon, mielőtt a bírságolásra sor kerülne.

Sokakban felmerül, hogy ez a módszer a mindenre kiterjedő megfigyelési hálózatok kiépítésének újabb nagy mérföldköve. Természetesen ezt cáfolják a hivatalos szervek és a fejlesztők is: a Cityscanner azt állítja, hogy az általa rögzített adatokkal nem mentik el sem az arcokat, sem a szabályosan parkoló autók rendszámtábláit. A képeket csak a rendőrség láthatja, és azok is állítólag csak a szabálysértőkről készülnek.

Az adatvédelmi aggályokon felül a Cityscanner nem is kifejezetten olcsó. Bár a cég szerint a berendezést bármilyen autóra körülbelül négy óra alatt fel tudják szerelni, az ára mintegy 130 000 euró (50 millió forint).