Veszélyes manőverekkel hívta fel magára a figyelmet Pápán egy 17 éves fiú, aki feltérdelt a robogójára, és táncolni kezdett rajta, miközben őt üldözték a rendőrök. Az augusztus 18-án történt esetről a Veszprém Vármegyei Rendőr-kapitányság számolt be a napokban.

A mutatványról videó is készült, ami itt tekinthető meg:

a videó a hirdetés után indul

Azon túl, hogy nem tett eleget a rendőri felszólításnak és menet közben táncolt a kétkerekűjén, több szabályt is megszegett a fiatal, például több alkalommal is elmulasztotta az irányjelző használatát. Akkor még sikeresen elmenekült, de még aznap elkapták.

Kiderült, hogy a 17 éves fiú – vezetői engedély hiányában – nem is vezethette volna a segédmotoros kerékpárt.

Emiatt szabálysértési eljárás indult ellene, 12 hónapra az összes járműkategóriára kiterjedően eltiltották a vezetéstől – írja a Police.hu.

A nyáron Budapesten a rendőrök horgára akadt egy szabálytalanság tekintetében nem hétköznapi motoros – a részletekről az alábbi cikkében írt a Vezess: