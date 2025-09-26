A friss aszfaltba hajtott bele egy autós a németországi A25-ös autópálya sorompóval lezárt, hamburgi-nettelnburgi kijáratánál – írja az Auto Motor und Sport.

Az Autobahn GmbH infrastruktúra-kezelő cég tájékoztatása szerint láthatóan megsérült az aszfalt porózus rétege, mivel az eset idején még nem szilárdult meg teljesen.

A társaság egyelőre nem tudta megmondani, milyen mértékben sérült meg az aszfalt. „Még nem világos, hogy mennyire fogja befolyásolni a jövőbeni használatot, illetve szükséges-e az útfelület cseréje” – közölte az Autobahn GmbH egyik munkatársa.

Az érintett csomópontot további tájékoztatásig lezárva tartják, noha eredetileg szeptember 23-ára, keddre tervezték befejezni a munkálatokat.

Amellett, hogy az incidens miatt nem tartható az ütemterv, további nehézséget jelent a terelőelemek országos hiánya, azokra ugyanis más építési területeken is szükség van.

