A globális kereskedelemben a hajózás az egyik legfontosabb szállítási mód. A technológia egyre kifinomultabbá, a módszerek pedig egyre hatékonyabbá válnak. Ez történik most is: a történelmi, 22 233 szabványos konténerből álló rekordrakománnyal úton van Európa felé az “One Innovation” nevű hajó.

A célállomás Rotterdam

Az Ocean Network Express (ONE) hajózási társaság hajója Szingapúrban indult útnak, és a brit Felixstowe-ban tett megálló után várhatóan október 12-én éri el Rotterdam kikötőjét. Ez derül ki a Trans Ocean Pacific (TOP) logisztikai vállalat jelentéséből. A 400 méter hosszú és 61 méter széles hajó minden idők legnagyobb konténerrakományát szállítja, ami egy logisztikai mesterműnek számít.

Motorja egy kétütemű dízel erőforrás, aminek teljesítménye körülbelül 75 000 – 80 000 kW (kb. 100 000 lóerő) között mozog.

Új generációs óriás

A jellegzetes rózsaszín “One Innovation” a konténerszállító hajók új generációjához tartozik, amelyeket a globális kereskedelmi útvonalakon a maximális hatékonyság elérésére terveztek. Mindazonáltal az új innovációk biztonsági kockázatokat is hordozhatnak. Nemrég például Long Beach kikötőjében csaknem 70, ruhákkal, bútorokkal, cipőkkel és elektronikával teli hajókonténer csúszott le egy teherhajóról és zuhant a vízbe.

Az “Innovation” méretei Rotterdamban precíz koordinációt igényelnek. Biztosítani kell plusz darukat, az összehangolt teherautós és belvízi hajós tervezést, valamint a zökkenőmentes vámügyi folyamatokat. Ebben az esetben a nagyobb méret egyben potenciálisan környezetbarátabbat is jelent: a ONE adatai szerint egy ekkora hajó akár 45 százalékkal több szén-dioxidot is megtakaríthat konténerenként a kisebb, gyűjtő-elosztó hajókhoz képest.