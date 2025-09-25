Az Egyesült Államokban egy mozdulaton, egy elejtett mondaton is sok múlhat. Néha ezen múlik, hogy valaki évekre börtönbe kerül, vagy kártérítéssel térhet haza. Egy rendőrrel szemben agresszívan fellépni autós igazoltatás során például igen rosszul is elsülhet. Aki hirtelen nyúl a jogosítványa után, és nem kért erre engedélyt, azt akár a helyszínen le is lőhetik, de az sem jár jobban, aki a rendőröket inzultálja.

Mégis van egy határ, ahol a mezei állampolgár felé billen a mérleg. Ez a szabad véleménynyilvánítás joga, amibe akár obszcén kifejezések, a mutogatás is belefér. Ezt viszont tűrnie kell a rendőröknek, mert ha egy ilyenért jönnek dühbe, és foganatosítanak eljárást, akkor a bíróság előtt kell megindokolniuk tetteiket.

Nagyjából ezek a keretek kellettek ahhoz, hogy egy vermonti férfi egy rendőri túlkapás után milliókkal távozzon a bíróságról. Igaz a döntéshez kellett pár év kemény pereskedés.

Gregory Bombard jelentős, 175 000 dolláros (átszámítva több mint 64 millió forintos) kártérítésben részesült – közölte az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU).

A polgárjogi szervezet szerint az eset elég kacifántos: 2018-ban Gregory Bombard-ot azért állította félre egy helyi rendőr, mert szerinte a férfi vezetés közben beintett neki. Ezt az ellenőrzésről készült videón egyértelműen tagadta az autós, és kérdéseket tett fel a megállítás jogosságával kapcsolatban, valamint elmondta, hogy jelenteni fogja az ügyet.

Ezt követően a rendőr visszaült a kocsijába, ahol már azt jelentette a központnak, hogy a megállított autós láthatóan bemutatott neki, és “seggfejnek” nevezte. Ez nem látszik a felvételen, de már okot adott neki a letartóztatásra.

Ha káromkodott volna, akkor sem jogos a letartóztatás

„A rendőröknek tiszteletben kell tartaniuk mindenki Első Alkotmánykiegészítésben rögzített jogát – még akkor is, ha valamit sértőnek vagy durvának találnak” – nyilatkozta Hillary Rich, az ACLU vermonti jogásza.

A pert az ACLU és egy másik jogvédő szervezet, a FIRE (Alapítvány az Egyéni Jogokért és a Szólásszabadságért) indította a rendőr és Vermont állam ellen. Az egyezségi megállapodás szerint az alperesek nem ismerték el bűnösségüket.

A közzétett fedélzeti kamerás videón hallható, amint a rendőr azt mondja Bombardnak a félreállítás során: „Úgy tűnt, egyenesen rám nézett, és a középső ujját mutatta felém.”

Bombard a felvételen tagadja ezt, és megjegyzi, hogy a rendőr kissé érzékenynek tűnik. „Ha valaki beintene magának, mi lenne a büntetés? Mi a bűncselekmény?” – kérdezi a videón. A rendőr erre azt válaszolja, hogy szokatlannak tartotta a gesztust, és azt hitte, valaki így próbálja felhívni a figyelmét.

Ezután a rendőr elengedi Bombardot, és visszasétál a járőrautóhoz. Miután Bombard elhajt, a rendőr az autójában ülve azt mondja, hogy a sofőr egy sértő kifejezést használt és „bemutatott neki”, ezért ismét félreállítja és le fogja tartóztatni rendbontásért.

A vermonti állami rendőrség szóvivője közölte, hogy a beperelt rendőr, Jay Riggen, május 31-i hatállyal felmondott, és a hivatal nem kívánja tovább kommentálni az esetet.