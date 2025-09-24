Talán a Vezess olvasói között is van olyan, aki hagyott már autója tetején pénztárcát, kaját, ruhadarabot vagy bármi mást, és úgy indult útnak. Legyünk őszinték: amikor tele van mindkét kezünk, adja magát a tető, hogy valamit oda rakjunk le, míg megkeressük a zsebünkben lévő kulcsot – csak aztán elfeledkezünk a tetőn lévő dolgokról…

Valószínűleg ez történhetett annál az esetnél is Németországban, ahol valaki úgy hajtott fel az autópályára, hogy a tetőn pihent a mobilja. Ami azonban ezután következett, az már nem annyira vicces:

a sofőrt 1041 euróra (406 ezer forintra) büntették.

Az ártatlan esetet követő súlyos szankció alapvetően két okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a telefonban volt automatikus esésérzékelő, és amikor a menetszél lelökte a tetőről az aszfaltra a mobilt, az riasztotta a segélyhívó központot a mobilhoz, melynek helyszínét meg tudták állapítani. Mivel nem érkezett szóbeli válasz a mobiltól, az Alsó-Szászországban fekvő Bodenfelde városából két önkéntes tűzoltó egyesületet is kivezényeltek, kiindulva abból, hogy egy autópályán történt valami, és az nagy baj is lehet.

Ki is ment hát négy jármű, köztük egy rendes tűzoltóautó összesen 21 fővel – egyetlen mobilhoz. Ezt követően jöhetett a tulaj megkeresése, aki hamar meg is lett, és itt jött az újabb csavar:

a sofőr nem is vezethetett volna, ugyanis olyan fájdalomcsillapítókat szedett, melyek hatással vannak a vezetési képességekre is.

Az ügy innentől már jogi úton folytatódott, ahol első körben a már említett 1041 eurót akarta bevasalni a város a sofőrön, mint a tűzoltók kiszállási díja, mely ugyebár indokolatlan volt. A sofőr azonban fellebbezett, ugyanis kiderült, hogy a közelben épp volt egy baleset, és azzal összefüggésben felhozta, hogy ott is volt egy tűzoltóautó, hozzá nem feltétlen kellett volna egy másikat kiküldeni.

Ezzel részleges sikert is aratott, de csak a büntetés ötödét engedték el neki. A fennmaradó részt továbbra is be kell fizetnie, tekintettel a gyógyszerekre, melyek beszedése után nem is lett volna szabad a volán mögé ülnie.