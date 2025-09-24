A modern autók egyre több biztonsági rendszert kínálnak, amelyek célja, hogy megkönnyítsék és biztonságosabbá tegyék a vezetést. Az American Automobile Association (AAA) azonban arra figyelmeztet, hogy ezekre a technológiákra nem szabad vakon hagyatkozni.

“Segíthetnek bizonyos helyzetben, de nem helyettesítik a sofőrt” – idézte a KXII.com Daniel Armbrustert, a szervezet szóvivőjét.

Egy friss kutatás szerint az aktív vezetéstámogató rendszerek átlagosan kilenc percenként kudarcot vallanak, azaz hibáznak vagy nem tudnak mit kezdeni egy nehéz közlekedési szituációval

Ezért a szakértők hangsúlyozzák: azoknak, akik azt gondolják, autójuk képes teljesen önállóan közlekedni, érdemes átértékelni a dolgokat.

Az AAA arra ösztönzi a sofőröket, hogy csökkentsék a figyelemelterelő tényezőket vezetés közben – legyen szó mobilozásról, reklámtáblák nézegetéséről vagy akár az autóban történő evésről-ivásról. Még a vezetéstámogató rendszerek működése mellett is a sofőr felelőssége, hogy éberen kövesse az eseményeket útközben.

Armbruster szerint a legnagyobb probléma, hogy sok vezető túlzott biztonságban érzi magát, amikor aktiválja a sávtartót, az adaptív tempomatot vagy a vészfékező rendszert. Ilyenkor hajlamosak hátradőlni, és mással foglalkozni, pedig ha hirtelen át kell venni az irányítást,

akár 27 másodperc is eltelhet, mire az agy újra teljesen a vezetésre összpontosít. Ennyi idő alatt egy 100 km/óra sebességgel haladó autó közel 800 métert tesz meg, ami kritikus lehet.

Az új technológiák hasznosak, de a végső felelősség minden esetben a sofőré, a volán mögött soha nem lehet kikapcsolni az embernek.

A vezetéstámogató rendszerek segíthetnek, sok sofőr azonban még mindig elutasító velük kapcsolatban. Nekik van igazuk? A Vezess korábbi cikkéből kiderül: