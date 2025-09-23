Egy vékony gumiabroncs látványa egy autón önmagában még nem szokatlan. A legtöbb esetben egy helytakarékos szükségpótkerékről van szó, míg a másik három keréken általában normál abroncsokat találunk.

A helyzet azonban akkor válik igazán furcsává, ha mind a négy kerék így néz ki. Nemrégiben egy marseille-i parkolóban lencsevégre kaptak egy Peugeot 208-ast, amely mintha négy szükségpótkeréken állt volna. Valójában azonban a kisautót nem egy őrült ötleteket megvalósító videós építette, és nem négy pótkerékkel próbál driftelni.

Az autót speciális „univerzális kerékkel” szerelték fel, ami tényleg elég érdekes látvány:

Bármilyen furcsán is néz ki, teljesen logikus oka van annak, hogy ez a termék létezik. A furcsa keskeny kereket javítóműhelyek számára tervezték, a mozgásképtelenné vált autók mozgatására.

Hogyan mozgassunk meg egy autót, ha beragad a fékje vagy meghibásodik a sebességváltója? Erre ad választ az Enovcar virsli hangulatú kereke, de más cégek is gyártanak hasonló megoldást.

Az „univerzális kerék” egy cserélhető kerékagy segítségével rögzíthető, és több hasznos funkciója van, mint elsőre hinnénk. Használható mind a négy (mint ennél a Peugeot-nál), mind az öt kerékcsavaros járműveken, és természetesen az osztókör mérete sem okoz problémát. Annyit kell észben tartani, hogy a javítás után ezzel próbaútra nem érdemes indulni, az autókat nem szabad 8 km/h-t meghaladó sebességgel mozgatni.

A konstrukciónak két üzemmóddal rendelkezik. Foroghat a kerékaggyal, féktárcsával együtt, vagy ha ezzel van gond, akkor működhet teljesen függetlenül, szabadon forgó üzemmódban. Ilyenkor ki kell csavarni a kerékagy és a felni kapcsolatát adó tíz csavart, így máris szabadon foroghat a kerék bármilyen irányban, az autó rendszereitől teljesen leválasztva.

A váltás a normál gördülő és a forgó üzemmód között körülbelül 30 másodpercet vesz igénybe. További korlátozást jelent a súly: a kerekenkénti maximális terhelhetőség 1000 kilogramm, maga a kerék pedig 10 kilogrammot nyom.