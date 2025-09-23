Az elektromos autók egyik legnagyobb kockázata, hogy az akkumulátor túlmelegedése során a telepek percek alatt lángra lobbanhatnak. Egy ilyen tűz rendkívül pusztító, hiszen nemcsak az egész autó éghet ki teljesen, de a lítiumion-akkumulátorok oltása nagyon nehéz, speciális beavatkozást igényel, és sokszor órákig tart. Emiatt minden olyan technológia, amely a túlmelegedésből eredő balesetek megelőzését célozza, hatalmas figyelmet kap az interneten.

Pontosan ilyen az alábbi felvétel is, amelyen azt láthatjuk, ahogy egy elektromos autó katapultálja maga alól az akksikat, amikor a rendszer túlmelegedést érzékel, amely tűzhöz vezetne.

Kína források szerint a felvételen a Mit Group nevű autómegosztó vállalat fejlesztése látható, de ennél többet nem lehet tudni a projektről. A videó eredetéről egyelőre nincs hivatalos információ.

Őszintén azért nem teljesen megnyugtató ez a videó sem, hiszen nem tudjuk, mi van ha egy óvodás csoport áll az autó mellett vagy egy gázcsapot lő telibe?

Érdekel, hogy mitől és miért gyulladnak ki az elektromos autók, illetve ha már égnek, mivel és hogyan lehet őket biztonságosan eloltani? A Vezess korábbi cikkéből mindent megtudhatsz: