Roppant érdekes, mondhatni egyáltalán nem hétköznapi jármű parkolt néhány napja a budai vár területén, egészen pontosan a Mátyás-templom mellett. A háromkerekű élményautó rendszámára is érdeme vetni egy pillantást, ugyanis dubaji. Mostanában állítólag egyre több Dubajban élő, tehetős honfitársunk hozatja haza autóját is, amikor visszalátogat Magyarországra. Valami csak járni kell itthon is…

A képeket a Hungarian Supercar Spotters oldalon osztották meg.

A Slingshotot a Polaris Industries gyártja, és 2014-ben mutatták be. Ahogy a képeken is látható egy hátsó kerékkel rendelkezik, tehát nem a négykerekű járművek táborát erősíti. A belépő szin az S, a csúcsvált pedig az R változat. Alapból nincs rajta tető, de lehet hozzá vásárolni utólag esővédő vászontetőt.

A motor az első generációkban egy General Motors által gyártott 2,4 literes Ecotec volt, 2020-tól azonban már a Polaris saját fejlesztésű, kétliteres ProStar erőforrása dolgozik a gépekben. A teljesítmény 178 és 203 lóerő között változik, a kiválasztott modell függvényében.

Egy ilyen háromkerekű ára 30 ezer euró környékén mozog, ami átszámítva bő 11 millió forint.

