Roppant érdekes, mondhatni egyáltalán nem hétköznapi jármű parkolt néhány napja a budai vár területén, egészen pontosan a Mátyás-templom mellett. A háromkerekű élményautó rendszámára is érdeme vetni egy pillantást, ugyanis dubaji. Mostanában állítólag egyre több Dubajban élő, tehetős honfitársunk hozatja haza autóját is, amikor visszalátogat Magyarországra. Valami csak járni kell itthon is…

A képeket a Hungarian Supercar Spotters oldalon osztották meg.

Extravagáns autó parkolt a Budai Várnegyedben, a rendszáma is meglepő 1

A Slingshotot a Polaris Industries gyártja, és 2014-ben mutatták be. Ahogy a képeken is látható egy hátsó kerékkel rendelkezik, tehát nem a négykerekű járművek táborát erősíti. A belépő szin az S, a csúcsvált pedig az R változat. Alapból nincs rajta tető, de lehet hozzá vásárolni utólag esővédő vászontetőt.

Extravagáns autó parkolt a Budai Várnegyedben, a rendszáma is meglepő 2

A motor az első generációkban egy General Motors által gyártott 2,4 literes Ecotec volt, 2020-tól azonban már a Polaris saját fejlesztésű, kétliteres ProStar erőforrása dolgozik a gépekben. A teljesítmény 178 és 203 lóerő között változik, a kiválasztott modell függvényében.

Egy ilyen háromkerekű ára 30 ezer euró környékén mozog, ami átszámítva bő 11 millió forint.

Nézd meg galériánkat:

5 fotó

A fentebb említett, dubaji rendszámos teóriát a Vezess egy korábbi cikke is alátámasztja: 

Extravagáns autó parkolt a Budai Várnegyedben, a rendszáma is meglepő 8
Olyan autó parkolt Budapesten, amelyből csak egy van a világon
Neves budapesti szálloda előtt parkolt a dubaji rendszámos…
Extravagáns autó parkolt a Budai Várnegyedben, a rendszáma is meglepő 9
Amikor a nedves törlőkendő a rossz opció
Vannak helyzetek, amikor egy nedves törlőkendő a lehető legrosszabb választás. Mutatjuk, melyek ezek. Jobb nem tetézni…