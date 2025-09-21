Katasztrofális állapotokat hozott a rekordmennyiségű eső Japánban: miután szeptember 12-én egy óra leforgása alatt 123,5 milliméter csapadék hullott, Jokkaicsi városában több méter magasan állt a víz egy mélygarázsban.

Hiába pakoltak homokzsákokat a bejáratnál, a városközpont közelében található létesítmény első szintje a teljes, 3,5 méteres belmagasságában, míg a második szint 1,2 méteres szintig került víz alá – írja a Carscoops.

Az 500 autó befogadására képes mélygarázsban 274 autót tett tönkre a víz. Olyan legendás típusok is a katasztrófa áldozatául estek, mint egy Nissan R35 GT-R, vagy éppen egy Porsche Cayman, de számtalan Mercedes-Benz és Toyota is beazonosítható a helyszínen készült képeken. A szennyeződésekből fakadó külsérelmi nyomokból ítélve a legtöbb autót teljesen elöntötte a víz, ami azt jelenti, hogy jó eséllyel az utastérbe és a mechanikus alkatrészek közé is bejutott.

Jelentős anyagi kár keletkezett, és mivel az üzemeltető cégek általában nem vállalnak felelősséget a természeti katasztrófákért, a tulajdonosok – akiknek az azonosítását már megkezdték – csak a biztosítási fedezetükre támaszkodhatnak a kártérítés szempontjából. Japánban a legtöbb kötvény az árvízkárokra is kiterjed.

A víz kiszivattyúzásának már másnap nekilátták, de ezzel együtt is négy napig víz alatt maradt a garázs, de az ilyen eseteknél általában komoly kárigények merülnek fel.

