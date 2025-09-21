Katasztrofális állapotokat hozott a rekordmennyiségű eső Japánban: miután szeptember 12-én egy óra leforgása alatt 123,5 milliméter csapadék hullott, Jokkaicsi városában több méter magasan állt a víz egy mélygarázsban.
Hiába pakoltak homokzsákokat a bejáratnál, a városközpont közelében található létesítmény első szintje a teljes, 3,5 méteres belmagasságában, míg a második szint 1,2 méteres szintig került víz alá – írja a Carscoops.
【四日市地下駐車場】— 国土交通省 三重河川国道事務所 (@mlit_mie) September 16, 2025
地下２階の被害状況調査中の様子その２です。#くすの木パーキング #四日市豪雨 pic.twitter.com/m0B9LfipMK
【四日市地下駐車場】— 国土交通省 三重河川国道事務所 (@mlit_mie) September 16, 2025
地下２階の被害状況調査中の様子です。#くすの木パーキング #四日市豪雨 pic.twitter.com/wXQcJ8X98h
Az 500 autó befogadására képes mélygarázsban 274 autót tett tönkre a víz. Olyan legendás típusok is a katasztrófa áldozatául estek, mint egy Nissan R35 GT-R, vagy éppen egy Porsche Cayman, de számtalan Mercedes-Benz és Toyota is beazonosítható a helyszínen készült képeken. A szennyeződésekből fakadó külsérelmi nyomokból ítélve a legtöbb autót teljesen elöntötte a víz, ami azt jelenti, hogy jó eséllyel az utastérbe és a mechanikus alkatrészek közé is bejutott.
Jelentős anyagi kár keletkezett, és mivel az üzemeltető cégek általában nem vállalnak felelősséget a természeti katasztrófákért, a tulajdonosok – akiknek az azonosítását már megkezdték – csak a biztosítási fedezetükre támaszkodhatnak a kártérítés szempontjából. Japánban a legtöbb kötvény az árvízkárokra is kiterjed.
【四日市地下駐車場】— 国土交通省 三重河川国道事務所 (@mlit_mie) September 14, 2025
近鉄四日市駅前のくすの木パーキングの冠水について、地下駐車場の照明がつかない状態が続いております。地下１階では、161台の車両が確認されましたが、人的被害は確認されておりません。早期の冠水解消に向けて排水作業を実施してまいります。#くすの木パーキング #四日市豪雨 pic.twitter.com/3WohTZ1fZA
A víz kiszivattyúzásának már másnap nekilátták, de ezzel együtt is négy napig víz alatt maradt a garázs, de az ilyen eseteknél általában komoly kárigények merülnek fel.
