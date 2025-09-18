A napokban egy különleges, kézműves táblára hívta fel a figyelmünket olvasónk. Nem hivatalos közúti jelzés, valaki saját kezűleg barkácsolta, ami első ránézésre elég szokatlan.

Gondolj bele, hogy megérkezel az utcába, keresed az egyik házat a környéken, és meglátod ezt:

Ha tovább nézzük a táblát, akkor persze van értelme, nyilván főleg a futároknak segít sokat a jelzés, ha a GPS hülyeséget mutatna. Így aki ide érkezik, láthatja, hogy a Golyó és Penge utcákon (amiknek már a neve is több mint menő, ide akarok költözni) melyik ingatlannak mi a száma, és azt, hogy a vége zsákutca, szóval nem fog tudni továbbmenni.

A Golyó utcát megtaláltuk a Google térképén, de a Penge utcát egyáltalán nem jelöli, rá sem lehet keresni. Valószínűleg ezért is született meg ez a tábla.