A mosdóból visszatérve szembesült azzal egy 69 éves férfi Németországban, hogy az A7-es autópálya egyik pihenőhelyén felejtette a felesége és a lánya. Az eset szeptember 13-án, szombat délután történt – írja az Auto Motor und Sport.

A férfinál sem készpénz, sem mobiltelefon nem volt nála, ráadásul egyetlen telefonszámot sem tudott fejből.

Egy másik házaspár segített a tehetetlen helyzetbe került férfin, akit bevittek a soltaui rendőrőrsre, ahol a hatóságok megpróbálták felvenni a kapcsolatot a hozzátartozóival. A dolgukat megnehezítette, hogy a hivatalos utat járva nem vezetett eredményre a nyomozás. Végül bármilyen elérhetőséghez egy biztosítási ügynökön keresztül és a helyi karneváltársulat segítségével sikerült hozzájutni.

A rendőrség szerint a családnak már korábban feltűnt a 69 éves férfi eltűnése, el is kezdték keresni. A család mintegy két óra elteltével talált újra egymásra.

Eddig rendszerint feleségeket volt szokás elhagyni az autópályákon. Ezt bizonyítja egy franciaországi eset is, amiről a Vezess is beszámolt a közelmúltban: