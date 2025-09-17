Szeptember elején váratlan fordulatot vett egy közúti ellenőrzés Németországban: az egyik rendőr kiszúrta, hogy egy ló utazott egy rózsaszín személyautó csomagtartójában. Gondosan lehajtották a hátsó üléssort is, ráadásul szőnyegen állva, a vödréből falatozva utazhatott a fehér póniló.

Az aacheni rendőrség beszámolója szerint a sofőr nem volt együttműködő, így nem is volt hajlandó kifizetni a 35 eurós, átszámítva alig 14 ezer forintos helyszíni bírságot. Úgy vélte, hogy a ló megfelelően volt rögzítve az autóban, mert a vezetőszárát egy fémrúdhoz kötözte. Az ügyben eljárás indult.

Az eset kapcsán a hatóságok a német autóklub (ADAC) 2024-ben végzett töréstesztjeire hivatkoztak, amelyek kimutatták, hogy a nem megfelelően vagy szabálytalanul rögzített tárgyak súlya egy 50 km/órás frontális ütközésnél akár az ötvenszeresére is nőhet. Egy nagyjából 150 kilogrammos póniló esetében ez 7,5 tonnának megfelelő ütközési erőt jelenthet, amit egy vezetőszár nem bírna el.

A nagyobb állatok – így a pónik is – csak arra alkalmas szállítójárműben szállíthatóak, a csomagtartóban nem.

Augusztus elején utánfutóval, de rögzítetlenül szállítottak egy fehér lovat az M7-es autópályán. Az esetet, amiről a Vezess is beszámolt, a forgalomfigyelő kamerák rögzítették: