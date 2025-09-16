Robert Redford neve a filmvilág aranykorát idézi, ám a vásznon túl is szenvedélyesen élt: a színész nem csupán a művészet, hanem az autók világának is nagy rajongója volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az alábbi Porsche 904 GTS története, amely a hatvanas évek egyik legizgalmasabb sportkocsija volt.

A Porsche eredetileg versenyautónak szánta a 904-est, de az FIA homologizációs szabályai miatt utcai változat is készült belőle. Ekkor azonban a német gyártó összetűzésbe kerültek a Peugeot-tal, akik nehezményezték, hogy a németek szintén a nullát használják a típusjelzés közepén. Végül ezért kapta a Carrera GTS nevet az autó, ám a jogi vita csak a későbbi 901-esnél csúcsosodott ki, amiből ugye a 911-es lett.

Robert Redford (1936 – 2025) Redford Amerikában született, már egész fiatalon ellátogatott Európába, ahol alkalmi munkákból tartotta el magát és közben bejárta a kontinenst. Festészettel is foglalkozott, ám ebben nem volt igazán sikeres, azonban amikor visszatért az Egyesült Államokba, színművészetin lett hallgató. A New York-i Broadway-n szerepelt több darabban, majd 1962-től következtek a filmek. Olyan filmekben játszott, mint A nagy balhé, Az elnök emberei, Távol Afrikától, A suttogó, de a közelmúltban két Marvel szuperhősfilmben is szerepet kapott. A Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjas színész szeptember 16-án, saját otthonában hunyt el.

A 904-esből szűk 120 példány készült – az utcai változatok 2 literes, négyhengeres boxermotorja 155 lóerőt teljesít, a versenyváltozatok 180 lovasak. Ez nem tűnik soknak, de a csővázas, műanyagkarosszériás autó borzasztóan könnyű, mindössze 650 kg. 5,5 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebessége pedig 250 km/óra feletti. Akkoriban ez szinte űrsebességnek hatott az autók tekintetében, pláne egy utcai verdánál.

A 904-012 alvázszámú autó szerepelt az 1964-es Road & Track magazin címlapján is mielőtt a színész 1966-ban megvásárolta volna. A színész közel egy évtizedig őrizte a Porschét, amely így nemcsak technikai értelemben, hanem a világhírű színész miatt is különleges darabbá vált. Bár Redford sosem versenyzett vele profi szinten, köztudott, hogy gyakran használta, és az autó iránti rajongása szoros kapcsolatot teremtett közte és a 904-es között.

Az évek során az autó több tulajdonos keze között is megfordult, teljesen restaurálták, és megtartották eredeti, ír zöld színét is. A 904-es gyári dokumentációival, igazolásokkal és részben eredeti szerkezeti elemekkel együtt maradt fenn. Nem véletlen tehát, hogy amikor a Bonhams 2022-ben árverésre bocsátotta, a kocsi több mint másfél millió dollárért talált új gazdára (mai árfolyamán 500 millió forint).

Robert Redford Porsche 904 GTS-e ma már nem pusztán egy autó. Egy korszak jelképe, amelyben a motorsport és Hollywood világa találkozott. A színész távozásával ez a különleges gép is új megvilágításba került: emlékeztet bennünket arra, hogy Redford nemcsak a filmvásznon volt stílusikon, hanem a kormány mögött is.