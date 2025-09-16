Szokatlan rakományról tett bejelentést több autós is Németországban: vasárnap délután az A4-es autópályán egy, Drezda irányába haladó Peugeot 307 CC-re figyeltek fel, aminek a hátuljára egy 1000 literes IBC-tartályt kötöttek fel.

A hatóságok közleménye szerint a chemnitzi autópálya-rendőrök eredtek a kabrió nyomába, amit később meg is állították. Bár maga a tartály üres volt, az egyenruhások sem a szállítását, sem a spaniferekkel történő rögzítését nem találtak biztonságosnak.

A 34 éves sofőr addig nem folytathatta az útját, amíg le nem pakolta a Peugeot hátuljáról a hatalmas tartályt, és nem gondoskodott megfelelő szállítójárműről. A rendőrök szabálysértési eljárást kezdeményezték, aminek várhatóan pénzbüntetés lesz a vége.

