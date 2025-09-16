Az elektromos autók egyre nagyobb hatótávot kínálnak, és a töltőhálózat is folyamatosan fejlődik, mégis sok sofőr fejében ott motoszkál a kérdés: mi történik, ha útközben teljesen lemerül az akkumulátor? Megáll az autó egyik pillanatról a másikra? Marad valamennyi tartalék a rendszerben?

Azt ugye a legtöbb benzines és dízel autó tulajdonosa tudja, hogy ha azt írja ki az autó fedélzeti rendszere, hogy „nulla kilométerre” elég a tankban lévő üzemanyag, attól az még simán elmegy 10-30 kilométert, modellje válogatja. Az én Mercedes-Benz V-osztályom simán megy még 20-at az üres jelzéstől számítva, ezt tapasztalatból mondom, többet nem kockáztattam még meg.

Az ADAC (Német Autóklub) most hat különböző villanyautót vizsgált meg, hogy kiderítse, mire számíthatnak a gyakorlatban az elektromos autóval közlekedők – mennyit mehetnék még, ha „lemerült” az akksi.

A bajorországi Penzingben található egykori katonai repülőtéren hat elektromos autót hajtottak addig, amíg teljesen meg nem álltak. A tesztben részt vett egy VW ID.3, egy Tesla Model Y-t, egy Kia EV6, egy Volvo EX40, egy BYD Seal és egy Nio EL6.

A cél az volt, hogy kiderüljön, milyen jelzésekkel figyelmeztetnek a járművek, mikor már nagyon alacsony a töltöttség, és meddig képesek még gurulni az utolsó elektronokkal.

Bár mind a hat autó hasonló folyamaton ment keresztül, voltak eltérések abban, mikor és hogyan léptek életbe a korlátozások. Egy biztos, az akkumulátor teljes lemerítése nem ajánlott, mert nemcsak bosszúságot, hanem akár büntetést is vonhat maga után, ha emiatt akadályozzuk a forgalmat (például kénytelenek vagyunk szabálytalanul megállni miatta) – írják az ADAC szakemberei.

Figyelmeztetések több lépcsőben

A teszt során minden autó több szakaszban figyelmeztette a járművezetőket, mielőtt végleg leállt:

Első figyelmeztetés (15–20% töltöttség): ekkor a kijelzőn megjelenik a „töltse fel az akkumulátort” üzenet, a szimbólum színt vált, de vezetési élményben még nincs változás.

ekkor a kijelzőn megjelenik a „töltse fel az akkumulátort” üzenet, a szimbólum színt vált, de vezetési élményben még nincs változás. További figyelmeztetések (kb. 10%-os töltöttség alatt): a figyelmeztetések gyakrabban és több esetben hangjelzéssel kiegészítve érkeznek. Egyes modellek javaslatokat adnak az Eco-mód használatára és a klíma kikapcsolására. A teljesítmény ekkor már kis mértékben korlátozódhat.

a figyelmeztetések gyakrabban és több esetben hangjelzéssel kiegészítve érkeznek. Egyes modellek javaslatokat adnak az Eco-mód használatára és a klíma kikapcsolására. A teljesítmény ekkor már kis mértékben korlátozódhat. Teljesítménycsökkentés (egyszámjegyű hatótáv): a z autó érezhetően „lustává” válik, lassabban gyorsul és egyre sürgetőbben kéri a töltést. Ekkor már autópályán nem ajánlott tovább haladni.

z autó érezhetően „lustává” válik, lassabban gyorsul és egyre sürgetőbben kéri a töltést. Ekkor már autópályán nem ajánlott tovább haladni. Nulla százalék és a „teknősbéka”: több típusnál a kijelzőn teknősbéka ikon jelenik meg. Ilyenkor az autó már csak minimális teljesítményt ad le, és minden erőtartalékot a mozgás fenntartására fordít.

Mit történik a nullán túl?

Meglepő, de a legtöbb elektromos autó nem áll le azonnal 0%-nál. Az ADAC szerint a tesztelt járművek még 15–20 kilométert képesek voltak megtenni „vész-tartalékból”. Ebben a fázisban azonban a teljesítmény annyira visszaesik, hogy alig haladtak 50 km/órával, a tempó fokozatosan csökkent, végül az autók teljesen megálltak.

A szakértők hangsúlyozzák: erre a tartalékra nem szabad hagyatkozni, mert hidegben, meredek emelkedőn vagy öregedő akkumulátorral sokkal hamarabb jöhet a vég.

Mi történik, ha mégis csontra merülünk és megáll az autó?

Ha a sofőr nem jut el a következő töltőig, az autót biztonságos helyen kell leállítani. Fontos tudni, hogy a legtöbb villanyautót nem szabad vontatni, mert a hajtómotor ilyenkor áramot termelhet és tönkreteheti az elektronikát. Mindenképp trélerre van szükséges az autó szállításához.

Elméletben egy hordozható akkumulátorról (powerstation) is vissza lehet tölteni néhány kilométerre elegendő energiát, de ez elég hosszadalmas procedúra. Léteznek már olyan elektromos autók, amelyek képesek tölteni más autókat is, így ki tudnak segíteni egy bajba jutott villanyautóst.

Néhány tanács

Ne tervezd túl az útvonalat, mindig maradjon tartalék az akkumulátorban

Számolj előre a váratlan helyzetekkel: lezárt töltők, foglalt oszlopok, kerülők, torlódások

Ne hagyd, hogy hosszabb időn keresztül le legyen merülve az akkumulátor, mert az az élettartam rovására mehet

Ha mégis szorult helyzetbe kerülsz, azonnal válts takarékos üzemmódra, kapcsold ki a felesleges fogyasztókat (klíma, ülésfűtés, hifi)

Autópályán soha ne kísérletezz, „vajon meddig megy még el”

Összességében az ADAC tesztje megnyugtató, hiszen kiderült: az elektromos autók nem állnak le azonnal a töltöttség nullára csökkenése után, ugyanakkor kockázatos a határokat feszegetni. A legbiztosabb megoldás továbbra is az, ha időben töltünk – és inkább álljunk meg a tervezettnél többször, mint hogy az út szélén ragadjunk.