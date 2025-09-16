Krimibe illő eset történt az Egyesült Államokban. Egy lezárt, régi eltűnési ügyben „nyomozó” búvárok merültek le a Chicago folyóba, hogy ráleljenek a keresett személyek autójára. A szóban forgó 1969-es Oldsmobile 442-es helyett azonban mást találtak.

Eltűnt házaspár nyomait keresték

1970. május 15-én Edward és Stephania Andrews egy koktélpartin vettek részt a chicagói Sheraton Hotelben. Az eltűnésükről szóló jelentések szerint a házaspár ivott; a hírek szerint Edward vezette az Oldsmobile-t, és a szállodát elhagyva nekikoccant a parkolóház garázsajtajának, mielőtt a forgalommal szemben, az északi sávokban indult el dél felé. A házaspárt – és az autójukat – soha többé nem látták.

Ezt a kocsit keresték a nyomvadász búvárok, de a Fox 32 News riportja szerint az Oldsmobile nem került elő. A búvárok azonban elképesztő mennyiségű, 97 másik elsüllyedt járművet találtak a folyóban.

A Chaos Divers nevű, szonáros kutatással és mentéssel foglalkozó csapat végzett keresést az évtizedek óta megoldatlan ügyben.

Beszámolójuk szerint találtak is egy járművet… de az nem a keresett sárga Oldsmobile volt. Aztán találtak egy másikat. Az sem a keresett autó volt. Így tovább kerestek. Kiterjesztették a kutatást, és átfésülték a folyót az északi ágtól a déli ágig. Végül elképesztő mennyiségű, 97 járművet húztak ki a vízből, bár egyik sem az eltűnt házaspáré volt.

„Amikor elértük az 50-60 darabos számot, már csak annyit mondtunk: ‘Oké, ez egy kicsit több, mint amire számítottunk’” – nyilatkozta Lindsay Bussick, a Chaos Divers menedzsere a CBS Newsnak.

A jelentések szerint az eddig kiemelt autók egyike sem köthető az Andrews-ügyhöz, és egyikben sem találtak emberi maradványokat. A Chaos Divers csapata minden leletet átad a bűnüldöző szerveknek. Hogy hogyan, mikor és miért került közel 100 jármű a Chicago folyóba, rejtély marad; és egyelőre az Andrews házaspár és az Oldsmobile 442-esük eltűnése is.