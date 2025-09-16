Egy benzinkút biztonsági kamerája rögzítette a drámai pillanatot, amikor egy Corvette Z06 hirtelen lángra kapott tankolás közben az Egyesült Államokban. Azóta kiderült, hogy az eset nem egyedi: több hasonló tüzet is jelentettek az elmúlt hónapokban, így a General Motors kénytelen volt visszahívást elrendelni.

Shawn Conner júniusban tankolta 2024-es Chevrolet Corvette Z06 3LZ-jét, amikor a 670 lóerős sportautó hirtelen kigyulladt. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy semmit sem tudott tenni, az autó teljesen megsemmisült.

Nem egyedi eset

Az utóbbi időben számos megosztott kép és videó bizonyítja, hogy más C8-as Corvette-ek is ugyanilyen sorsra jutottak, köztük a GM egyik saját tesztautója is.

A General Motors gyorsan reagált a dologra: ideiglenesen leállította bizonyos Corvette-modellek forgalmazását, és több mint 23 ezer, 2023–2026-os évjáratú Corvette Z06 és ZR1 változatot hívnak vissza.

A probléma egy tervezési hibára vezethető vissza: tankolás közben a kifröccsenő üzemanyag – vagy a benzingőz – túl közel kerül a hűtőventilátorhoz, ahonnan a forró motortérbe kerülhet, és azonnali gyulladást okoz. A GM már dolgozik egy védőpajzson, amely megakadályozza, hogy a kifröccsenő üzemanyag az motor közelébe jusson, de az alkatrész gyártásának és forgalmazásának előkészítése még folyamatban van.

Mely modellek érintettek?

A visszahívás csak a Z06 és a ZR1 modelleket érinti, amelyek a lapos főtengelyes LT6, illetve a turbós LT7 motorral készülnek. A hagyományos Stingray és a hibrid E-Ray változatok nem szerepelnek a visszahívásban, azoknál nincs ilyen probléma.

26 fotó

A GM szóvivője hangsúlyozta: „Vásárlóink biztonsága a legfontosabb számunkra, ezért mindent megteszünk a hiba mielőbbi kijavításáért.”

De nem a Corvette az első szupersportautó, amelyet tűzesetek miatt kellett visszahívni. A Ferrari 2010-ben több mint 1000 darab 458 Italiát rendelt vissza, miután néhány autó kigyulladt. Később a California T és a 488 GTB is érintett volt hasonló problémákban.