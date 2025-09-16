A BMW a müncheni autószalonon nemrég leplezte le az iX3-at, amely egyben a Neue Klasse dizájnnyelvezet hírnöke is. Ez az új stílusirányzat hamarosan a márka más modelljeire is átterjed majd, méghozzá meglepő gyorsasággal: a cég megerősítette, hogy mostantól 2027-ig közel 40 új és frissített modell fogja megkapni ezeket a stílusjegyeket.

A Neue Klasse formavilága nagyrészt pozitív fogadtatásra talált. Legjellegzetesebb eleme a teljesen új orr-rész, vékony, dupla vese hűtőráccsal és „vízszintes fénymotívummal”. Ez jelentős változás, és a BMW korábban elmondta, hogy ezekkel az elemekkel a ’60-as és ’70-es évek legendás modelljeit, mint a 1600-ast és a 2002-est idézik meg.

Ez a megközelítés szöges ellentéte a 7-es sorozatot, az iX-et és más modelleket uraló, túlméretezett hűtőrácsoknak. Bár ezeket gyakran érte kritika, Adrian van Hooydonk, a BMW Group dizájnfőnöke semmit sem bánt meg.

A CarExpertnek nyilatkozva a tervezőguru elmondta, hogy a nagy méretű hűtőrácsok népszerűek „a világ bizonyos területein, például Kínában”.

Hozzátette, hogy „az emberek még mindig nagy hűtőrácsokat kérnek”, ami egy „trükkös helyzetet” teremt egy olyan globális márka számára, mint a BMW. Bár ez látszólag egy engedmény a kínai piacnak, van Hooydonk szerint a túlméretezett hűtőrácsok nem váltottak ki valós vásárlói ellenállást.

Bár elismerte, hogy voltak „negatív megjegyzések”, van Hooydonk szerint „ezt soha nem láttuk meg az eladási számokban.” Sőt, a dizájner még azt is sugallta, hogy a nagy hűtőrácsok talán még segítették is az eladásokat.

„Nem volt vásárlói ellenállás” – mondta van Hooydonk. „Valóban, természetesen figyelembe vettük az összes negatív megjegyzést, de ezt soha nem láttuk meg az eladási számokban. Sőt, épp az ellenkezőjét. Tehát valamilyen formában nem éreztük úgy, hogy reagálnunk kellene.”

Nem tűnik el, csak átalakul

Bár a masszív hűtőrácsok a viccek céltáblájává váltak, van Hooydonk megjegyezte, hogy funkcionális célt is szolgálnak, mivel számos szenzort képesek magukba foglalni. Azt is elmondta, hogy a cég a jövőben sokféle hűtőrácsformát és -méretet fog kínálni, utalva arra, hogy a túlméretezett hűtőrácsok korszaka talán még nem ért véget.

Ezt már most is láthatjuk, hiszen a frissített 7-es sorozat továbbra is nagy hűtőráccsal rendelkezik majd, bár úgy tűnik, azt némileg visszafogottabbá tették.