Az ősz gyönyörű, színes és hangulatos – kivéve az utakon, ahol lehullott levelek, a köd, a kora reggeli párás szélvédő és a csúszós aszfalt inkább veszélyt jelentenek. Ha mindenáron szeretnéd próbára tenni a szerencséd, íme tíz remek „trükk”, amivel garantáltan árokba küldheted az autód.

1. Felejtsd el a gumik cseréjét – hiszen a nyári abroncs pont arra való, hogy a hideg, nedves aszfalton szappanként csússzon. Szóval semmiképp ne válts évaszknak megfelelő abroncsa 7 Celsius-fok alatt se.

2. Vissza kettő a vizes leveleken – a csillogó lombszőnyeg olyan, mint egy luxus driftpálya, nem? Akkor mire vársz, válts vissza és padlózd le, hajoljon a lemez! Legalább a nedves, nyálkás aszfalton nem kopik annyira a gumi, miközben driftelsz.

3. Ne kapcsold fel a világítást – főleg nappal hülyeség, amikor hamarabb sötétedik és késő délután már egyre rosszabbak a látási viszonyok.

4. Tarts minimális követési távolságot – így legalább hamarabb véget ér a napod, ha az előtted lévő beleáll a fékbe, mert átszalad előtte egy őzike.

5. Ne töröld le a párát a szélvédőről – a ködös, vagy bepárásodott üveg csak feldobja a vezetési élményt, mintha VR szemüveget viselnél.

6. Fékezz erősen, indokolatlanul a csúszós úton – hadd szóljon az ABS, végül is a technika majd megoldja – és azért fizetted ki, nem?

7. Hajts át a pocsolyákon padlógázzal – így legalább megtudod, mennyire szereti az autód a vízben úszást. Tudod egyáltalán mit jelent az aquaplaning?

8. Ne készülj a vadakra, hajts gyorsabban, hogy mögéd ugorjanak, ne eléd – az őzeknek ilyenkor van párzási időszaka, amikor a hormonok teljesen elveszik az eszüket, de nyugi, biztosan tiszteletben tartja a forgalmi rendet.

9. Ködben is 130 – hiszen ha nem látod, hogy egy autó megy előtted 70-nel a pályán a tejködben, az lehet nem is létezik.

10. Parkold le a józan észt – az őszi közlekedés varázsa úgyis abban rejlik, hogy minden nap új kihívás elé állít.

Persze mindez csak irónia – a valóságban pont az ellenkezőjét kell tenned őszies körülmények között: felkészülni, figyelni, időben lassítani, megfelelő követési távolságot tartani. Így ez az évszak nem a biztosítóval való harcról, hanem a szép tájakról és nyugodt utazásról szól majd.

Ha pedig még büntetőfékeznél is, így kell jól csinálni: