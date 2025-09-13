A Toyota Kinto előfizetéses rendszere totálisan kiforgatja az autótulajdonlás hagyományos szabályait: elfelejtheted a biztosítást, az adókat, a szervizelést vagy a gumicserét – itt csak a tankolni kell. Nincs önrész, nincs apró betűs trükk, nincs rejtett költség. Ami viszont van, az egy fix havidíj, és kezdődhet az autózás.

A Kinto olyan ajánlattal rukkoltak elő nemrég, ami az autórajongókat is megmozgatja: 399 eurós havidíjért (156 ezer forint) pattanhatnak bele a Toyota Deutschland ügyfelei a 280 lóerős, összkerékhajtású GR Yarisba, abba a városi rakétába, amit egy versenyautó ihletett.

Nézd meg galériánkat a méregzsák Yarisról:

21 fotó

A Kinto ugyanazt a logikát követi, mint a Netflix vagy a Spotify. Minek birtokolni fizikai adathordozón a filmeket és zenéket, vagy akár egy méregdrága autót, ha pár kattintással előfizethetsz, és máris a tiéd az élmény? A fiatalok állítólag imádják ezt a szolgáltatást.

A matek sem rossz

A Toyota GR Yaris alapára 20 millió forint, eközben az előfizetés éves szinten csak 4788 eurót kóstál (1,867 millió forint) – vagyis töredéke annak, amibe a kocsi kerülne. Ráadásul ha kiszámoljuk, napi szinten két Big Mac, vagy két Whopper árából lehet biztosítani a vezetési élményt.

A konstrukció Japánból indult, mostanra azonban több európai országban is elérhető. Az, hogy Magyarországon megjelenik-e a Kinto, egyelőre nem tudni.