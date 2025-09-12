A félátfedéses frontális törésteszt során az Euro NCAP mérnökei megdöbbentő felfedezést tettek: az MG 3 sofőrülésének rögzítőmechanizmusa egyszerűen megadta magát. Ilyen jellegű hibával az ülésállítónál még soha nem találkoztak az Euro NCAP tesztjein, pedig 1997-es indulásuk óta már több száz személyautót zúztak össze.

A reteszelés hibája miatt a vezetőülés elcsavarodott az ütközés erejétől. Ez a mozgás brutális terhelést rótt a tesztbábu jobb lábára, aminek következtében erre a testrészre a védelem „gyenge” minősítést kapott. Az ülés bukása ráadásul azt is jelentette, hogy az MG nem tudta igazolni, mennyire hatékonyan védené az autó a különböző méretű vagy eltérő testhelyzetben ülő utasok térdét és combcsontját.

Az Euro NCAP természetesen értesítette a vizsgálat eredményéről az MG-t, ahol először azzal próbáltak védekezni, hogy a hibát az okozta, hogy a teszt előtt rosszul rögzítették az ülést. Csakhogy – ahogy az a bevett eljárás része – az ülés pozícióját és rögzítését a teszt elvégzése előtt gondosan ellenőrizték. Az MG végül belátta a dolgot, és ígéretet tett a rögzítőmechanizmus áttervezésére, hogy az a jövőben egy ütközés során is stabilan a helyén maradjon.

Ezzel még nincs vége a problémáknak. Az Euro NCAP azt is megállapította, hogy ütközéskor a sofőr feje problémásan érheti el a légzsákot, ami azt jelenti, hogy az MG 3 fejvédelmét csupán „megfelelő” kategóriába sorolták.

Az MG ígéretet tett, hogy októberben módosítanak a légzsákon, közölte az Euro NCAP. A töréstesztet végző cég jelezte, hogy a hibákat jelentették a típusengedélyezési hatóságoknak, hogy azok eldönthessék, elrendelnek-e visszahívást az ügyben.

Az MG Motor brit szóvivője az Autocar magazinnak nyilatkozva igyekezett tompítani az ügy élét: „Az Euro NCAP tesztjén a vezetőülés mechanizmusával kapcsolatban felmerült konkrét aggály alapján, – ami egyébként nem befolyásolta az MG3 Hybrid+ által elért összesített biztonsági értékelést – az MG proaktívan vizsgálja az esetet, és szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal.

A műszaki kiértékelés jelenleg is zajlik, így ebben a fázisban nem áll módunkban többet mondani. Szeretnénk minden ügyfelet biztosítani arról, hogy nagyra értékeljük az Euro NCAP visszajelzését, az MG kiemelten kezeli az ügyet, és természetesen további tájékoztatást fog nyújtani.”

A mostani felfedezések után az Euro NCAP bejelentette, hogy változtatni fognak a töréstesztek pontozási rendszerén. Jelenleg ugyanis nincs eszköz a kezükben, amivel egy-egy alkatrész konkrét hibája esetén büntethetnék az autókat, így fordulhatott elő, hogy az MG 3 mindezek ellenére megkapta a négy csillagot az ötből.

A felemás törésteszt így ezeket az eredményeket hozta: