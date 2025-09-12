A magyar autósok számára a KRESZ-táblák többsége jól ismert: STOP, éles kanyar, csúszós út, vadveszély, útfelújítás stb. – ezekkel mindennap találkozunk. De van a világnak olyan szeglete, ahol egészen más veszélyekkel kell számolni az utakon. Ománban például külön közlekedési tábla van, amely homokviharra figyelmeztet.

Ez a jelzés elsőre talán furcsán hangzik egy európai sofőrnek, de a Közel-Kelet sivatagos területein teljesen hétköznapi jelenség, hogy percek alatt porfelhő borítja be az utat. Egy homokviharban a látótávolság akár néhány méterre is lecsökkenhet, az autópályákon pedig életveszélyes helyzeteket okozhat, ha a sofőrök nem készülnek fel rá időben.

Ez a homokvihartábla jó példa arra, mennyire helyspecifikusak a közlekedési körülmények: míg nálunk a hófúvásra figyelmeztetnek, addig Ománban a sivatag porvihara az, ami minden sofőrt érinthet.

Itthon a 2023-ban történt tragikus porvihar óta a Waze új funkcióval bővült, és azóta tudják jelezni egymásnak az autósok, ha valahol porvihar alakult ki.