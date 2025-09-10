Norvégia továbbra is az elektromos átállás éllovasa: az országban augusztus végére már közel egymillió tisztán elektromos jármű fut az utakon (az 5,4 millióból), miközben a nyár utolsó hónapján az újautó-eladások 97 százaléka volt villanyautó. Mindössze 263 hibrid, 138 dízel és 32 benzines került forgalomba a 13 482 tisztán elektromos mellett – írja a Villanyautósok.hu.
Szeptember elején változás történt Norvégia legnépszerűbb elektromos autóinak listáján is:
a Tesla Model Y átvette a vezetést a villanyautó-eladások összesített listáján, letaszítva a trónról a korábbi piacvezetőt, a Nissan Leafet. A Model Y cikkünk megszületésének pillanatában 82 340 példánnyal áll az élen, míg a Leaf 81 229 darabbal a második helyre szorult.
A Tesla kisebbik SUV-ja mindössze négy év alatt érte el ezt a pozíciót, de azzal tisztában kell lenni, hogy a Nissan Leaf gyártása 2010-ben indult és 2024-ben véget ért, azóta csak egy-egy raktáron maradt darab kerül értékesítésre. Ennek ellenére eddig a Leaf vezette az ország villanyautós listáját.
|Helyezés
|Típus
|Norvégiában forgalomban lévő darabszám
|1.
|Tesla Model Y
|82 340
|2.
|Nissan Leaf
|81 229
|3.
|Tesla Model 3
|51 182
|4.
|VW eGolf
|48 304
|5.
|VW ID.4
|39 268
|6.
|BMW i3
|31 153
|7.
|Audi E-tron
|30 841
|8.
|Skoda Enyaq
|29 220
|9.
|HYUNDAI Kona
|27 266
|10.
|Kia Soul
|24 558
A távlázat a szinte valós idejű adatokat szolgáltató elbilstatistikk.no alapján készült, szóval igen friss adatokat látunk.
A kérdés pedig jogosan merül fel: attól, hogy abban az országban, ahol a legtöbb elektromos autót vásárolják az emberek, a Tesla Model Y lenne a legjobb elektromos autó? A Model Y alapára 18,8 millió forint, amért 500 kilométeres hatótávot kapunk. Használtan ugyanez a modell már 12 millióért elérhető itthon.