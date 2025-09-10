Norvégia továbbra is az elektromos átállás éllovasa: az országban augusztus végére már közel egymillió tisztán elektromos jármű fut az utakon (az 5,4 millióból), miközben a nyár utolsó hónapján az újautó-eladások 97 százaléka volt villanyautó. Mindössze 263 hibrid, 138 dízel és 32 benzines került forgalomba a 13 482 tisztán elektromos mellett – írja a Villanyautósok.hu.

Szeptember elején változás történt Norvégia legnépszerűbb elektromos autóinak listáján is:

a Tesla Model Y átvette a vezetést a villanyautó-eladások összesített listáján, letaszítva a trónról a korábbi piacvezetőt, a Nissan Leafet. A Model Y cikkünk megszületésének pillanatában 82 340 példánnyal áll az élen, míg a Leaf 81 229 darabbal a második helyre szorult.

A Tesla kisebbik SUV-ja mindössze négy év alatt érte el ezt a pozíciót, de azzal tisztában kell lenni, hogy a Nissan Leaf gyártása 2010-ben indult és 2024-ben véget ért, azóta csak egy-egy raktáron maradt darab kerül értékesítésre. Ennek ellenére eddig a Leaf vezette az ország villanyautós listáját.

Helyezés Típus Norvégiában forgalomban lévő darabszám 1. Tesla Model Y 82 340 2. Nissan Leaf 81 229 3. Tesla Model 3 51 182 4. VW eGolf 48 304 5. VW ID.4 39 268 6. BMW i3 31 153 7. Audi E-tron 30 841 8. Skoda Enyaq 29 220 9. HYUNDAI Kona 27 266 10. Kia Soul 24 558

A távlázat a szinte valós idejű adatokat szolgáltató elbilstatistikk.no alapján készült, szóval igen friss adatokat látunk.

A kérdés pedig jogosan merül fel: attól, hogy abban az országban, ahol a legtöbb elektromos autót vásárolják az emberek, a Tesla Model Y lenne a legjobb elektromos autó? A Model Y alapára 18,8 millió forint, amért 500 kilométeres hatótávot kapunk. Használtan ugyanez a modell már 12 millióért elérhető itthon.

Nézd meg a Vezess saját fotóit a Tesla Model Y-ról, aztán olvasd el tesztünket: