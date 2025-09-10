Számos prémium autómárka próbál úgy közösséget, rajongótábort kovácsolni, hogy a tagok lényegében csak az életérzésből kaphatnak, az igazi autóból viszont nem – nemes egyszerűséggel azért, mert annak magas az ára. A márkához való közelítést, az élményt így más formában kaphatják meg az emberek, főleg hivatalos merch-termékek révén.

A BMW eggyel továbbvitte mindezt, és elindították GEN M nevű programjukat, melynek célja, hogy a fiatalokat közösséggé kovácsolják. Mindenkit várnak ide, aki kicsit is lételemének érzi a teljesítményt, és nem idegenkedik az M-es BMW-k világától.

A GEN M már az idei 24 órás le mans-i versenyen útnak indult, legközelebb pedig a spa-i 24 óráson élhetik meg teljes valójában a virtuális tagok a valós klubtagság élményét. A BMW az újdonságát elviszi Münchenbe is az IAA-ra, hogy megmutassa mindezt az érdeklődőknek szeptember 11. és 14. között.

Ami azonban cikkünket is ihlette, az nem ez, hanem az, ami ebben a klubházban történni fog.

Itt debütál ugyanis a BMW M új parfümkollekciója.

A három illat az 1972, az 1985 és a 2025 neveket viseli, különlegességük pedig az lesz, hogy a toalettvizek (eau de toilette) a BMW 3.0 CSL-t, a BMW M3 E30-at, valamint a BMW M5-öt hivatottak megidézni.