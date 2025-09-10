Érdekes adatgyűjtést bonyolított le nemrég a MoneySuperMarket nevű brit ár-összehasonlító oldal. A piackutatással is foglalkozó cég húsz országból összesen 4800 autóssal töltetett ki egy kérdőívet, melyben csupán annyi volt a résztvevők feladata, hogy nevezzék meg, szerintük mely autómárkákat vezető sofőrökre jellemző leginkább az, hogy

túl gyorsan mennek

túl lassan mennek

túl agresszívan, veszélyesen vezetnek

bénáznak a parkolásnál

nem használják az irányjelzőket.

Ha a kedves Olvasók a szívükre teszik a kezüket, valószínű, hogy ezen kérdések láttán nem kezdenek hivatalos statisztikákat böngészni a korrekt válaszért, hanem a saját tapasztalatokra, illetve a máshol látott, hallott információkra, az előítéletekre és a sztereotípiákra támaszkodnak.

Ezek az előítéletek ráadásul a világ számos pontján pontosan ugyanazok, ahogy arra a 20 országos felmérés is rávilágít. Lássuk hát, mit gondolnak az egyes márkák tulajdonosairól az autósok! (Zárójelben a szavazók százaléka szerepel, vastaggal szedve pedig az a tulajdonság, mellyel a felmérés valamelyik kategóriájában abszolút első lett a márka.)

BMW: túl gyorsan mennek (63%), túl agresszívak (44%), nem használnak irányjelzőt (32%), rosszul parkolnak (12%)

Tesla: rosszul parkolnak (17%), túl gyorsan mennek (24%), túl agresszívak (22%), nem használnak irányjelzőt (16%)

Mercedes-Benz: túl gyorsan mennek (51%), túl agresszívak (26%), nem használnak irányjelzőt (19%)

Audi: túl gyorsan mennek (46%), túl agresszívak (25%), nem használnak irányjelzőt (15%)

Ford: túl agresszívak (30%), rosszul parkolnak (14%), nem használnak irányjelzőt (12%)

Kia: túl lassan mennek (27%), rosszul parkolnak (12%)

Hyundai: túl lassan mennek (23%), rosszul parkolnak (13%)

Toyota: túl lassan mennek (25%)

Volvo: túl lassan mennek (24%)

Subaru: túl gyorsan mennek (23%)

Honda: túl lassan mennek (21%)