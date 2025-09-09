Az Újdelhivel összenőtt Gurugrám, a kaotikus megaváros pár napja a monszun okozta káosz áldozatává vált. A napokig tartó esőzések miatt kialakult áradások és az ennek következtében megbénult közlekedés azonban egy egészen váratlan és kreatív megoldást hívott életre, amely egy csapásra bejárta az internetet. Két férfi ugyanis a szó szoros értelmében a vállára vette a robogóját, hogy átvágjon a dugón.

A heves esőzések következtében a város útjai folyókká változtak, a forgalom pedig teljesen összeomlott. Az autópályákon és a főbb csomópontokban 6-8 órás dugók alakultak ki.

Annyira beálltak az utak, hogy még robogóval sem lehetett kerülni: ebben a kilátástalan helyzetben született meg az a 12 másodperces videó, amely szeptember 4-én került fel az internetre, és vírusszerűen kezdett terjedni.

A jelenet egyszerre volt megdöbbentő és komikus a dugóban rekedt autósok számára. Voltak, akik hitetlenkedve figyelték az akciót, mások nevetésben törtek ki, de akadtak olyanok is, akik elismerően gratuláltak a páros leleményességéhez.