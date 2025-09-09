Azt minden autós tudja, hogy a mobiltelefont tilos kézben tartva nyomkodni vezetés közben. Azt azonban már kevesebben, hogy más eszközök használata is komoly bírságot vonhat maga után. – írja a t-online.de

Képzelje el: esik az eső, Ön beállítaná az ablaktörlőt, és hirtelen büntetésre számíthat. Lehetetlennek hangzik? Pedig egy német bírósági ítélet szerint nagyon is valóságos. A Karlsruhei Felsőbb Tartományi Bíróság (OLG) egy konkrét ügyben hozott döntést.

Az eset főszereplője egy olyan autós volt, aki esős időben tért le az útról miközben a középkonzol érintőképernyőjén próbálta beállítani az ablaktörlő-lapátok törlési sebességét. Bár a hír nem árulja el az autó pontos típusát, ez tipikusan a Teslákra jellemző megoldás: az amerikai gyártó a törlési intervallum beállítását is a képernyőre költöztette a klasszikus bajuszkapcsoló helyett.

Az elsőfokú bíróság tiltott elektronikai eszköz használata miatt 200 eurós (kb. 80 000 forintos) bírságra és egy hónapos vezetéstől való eltiltásra ítélte az autóst. Ezt az ítéletet hagyta helyben a Karlsruhei Felsőbb Tartományi Bíróság is.

Mit mond a bíróság?

A gyárilag beépített érintőképernyőket csak akkor szabad kezelni, ha ehhez elegendő egy rövid, az út- és látási viszonyoknak megfelelő pillantás. Teljesen mindegy, hogy a képernyőn az ablaktörlőt, a klímát vagy más funkciót szeretnénk vezérelni. A döntő szempont a sofőr figyelmének elterelődése.

Következtetések az autósok számára

Az ítéletnek messzemenő következményei vannak. A bíróság jogilag egy kalap alá vette az érintőképernyők kezelését a mobiltelefonozással. Ez azt jelenti, hogy az autó olyan alapvető funkcióinak beállítása is szabálysértésnek minősülhet, mint a klímaberendezés vagy az ablaktörlő, ha az túl sok figyelmet von el. és balesethez vezet. A szabályos használat tehát a hangvezérlésre vagy a valóban csak egy gyors pillantást igénylő műveletekre korlátozódik, legalábbis a német bíróság döntése szerint.