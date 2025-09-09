A TikTokon közzétett videó alig több mint egy nap alatt több mint négymillió megtekintést ért el, és egy olyan megosztó cselekedetet dokumentál, amely hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában.

A @davidsmith39910 felhasználó által feltöltött videó pont ebbe a kategóriába esik. A Spanyolországban készült felvételen az látható, ahogy egy sofőr arrébb tol egy motorkerékpárt, hogy leparkolhassa autóját a motor és egy másik jármű közötti helyre – annak ellenére, hogy a kétkerekű jármű szabályosan parkolt. A videó futótűzként terjedt, és kommentáradatot indított el a piros autó sofőrje ellen.

A spanyol Közlekedési Főigazgatóság (DGT) szabályzata kimondja, hogy egy motorkerékpárnak joga van autóknak fenntartott helyen parkolni, hacsak egy tábla ennek ellenkezőjét nem jelzi. Ráadásul az autós a motort egy sárga felfestésen hagyja, amiért a motor tulajdonosát megbírságolhatják, a járművet pedig elszállíthatják a városi járműtelepre.

A spanyol hírforrások szerint a piros autó sofőr illegálisan járt el, így feljelenthető, mivel engedély nélkül mozdította el a motort. Ezenkívül rongálás bűntettét is elkövethette, amennyiben kárt okozott a járműben.

Vélemények a bejegyzés alatt

A videót gyorsan elárasztották a sofőr viselkedését elítélő kommentek, mint például: „Ha az én motorom lenne, az autós nem ismerne rá a kocsijára, mire visszaér”, „Ez nem volt szép dolog, a motor jól parkolt, most meg már nem”.

Akadtak azonban olyan felhasználók is, akik védelmükbe vették a sofőrt: „Én is csináltam már ilyet párszor! És fogok is… Még csak az kéne, hogy miközben van motorparkoló, én körözzek háromszor, hogy le tudjak parkolni…”