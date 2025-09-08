Egy vállalkozó kedvű úriember sütőolajból próbált benzint „főzni”, és árulni is kezdte – legalábbis egy Facebook-bejegyzés szerint. Az ötlet zseniálisnak tűnik, hiszen mi más lehet a világ legnagyobb problémája, mint a drága üzemanyag és a maradék rántott hús utáni olaj kérdése?

„Egy NAV-os haveromat érdekelné a teljes mennyiség! Azt mondta ez jó ajánlatnak tűnik!” – írta a kép feltöltője, és innen elindult a lavina, a kommentelők sziporkáztak.

A legjobb hozzászólások:

„Van aki hasonló tevékenységgel miniszteri székig jutott.”

„Szerintem a NAV-nak add oda olcsóbban, nehogy baj legyen belőle.”

„Én már nagyon régóta próbálkozok ezzel. Csak 1 kérdés: ahhoz hogy ilyen szép aranysárga legyen mennyi kurkuma kell 1l-hez?”

„Teslához kellene ! Van hozzá adapter?”

„Ugyanitt használt elektromos áram féláron…. Diesel autókhoz.”

„Gyanús, hogy olyan bizniszből van mint az Üvegtigris Rókájának a fejnélküli malackái.”

„Minőségi leírás, megfelelő kémiai háttér ismeret. Szerintem nagyon megnyerő a poszt.”

„Ugyanitt sültkrumpli eladó!”

„Tűzifából tudnék hamut készíteni. Ár: megegyezés szerint.”

Főleg az idős, adagolós dízelautók tulajdonosai között akadtak olyanok, aki bátran megkockáztatták, hogy innen-onnan beszerzett és leszűrt, használt sütőolajat tankoltak autóikba. Ezt vagy keverték gázolajjal, vagy egy az egyben használták, keverés nélkül. Ez a trükk nemcsak illegális, de elég macerás is, ugyanis a használt olajban lévő ételmaradékot napokig ülepíteni kell és aztán át is kell szűrni az olajat, hogy használható legyen.

Ezt a trükköt már rég nem éri meg bevetni

Ugyanis a NAV elég komolyan bünteti a dolgot:

„ha NAV ellenőrzéskor ilyen üzemanyaggal működtetett gépjárművet talál, és a felhasználó korábban nem tett eleget adófizetési kötelezettségének, akkor a gépjárművezetőnek – jövedéki szabályozás szerint – a vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől az ötszöröséig terjedő összeget, de minimum 30 ezer forint jövedéki bírságot kell fizetnie. Ha a gépjármű üzemanyagtankját – erre a célra – illegálisan át is alakították, akkor a NAV a gépjárművet elkobozhatja.”

– olvasható egy korábbi cikkünkben.

Eközben pedig nem alakul jól idén az infláció, aminek az egyik következménye az lehet, hogy fél évvel elhalasztanák a jövedéki adó januári emelését: