Ha van autó, ami egyszerre tud kultikus, retró és őrülten egyedi lenni, az bizony a Trabant. Nemrég felbukkant egy igazi gyöngyszem a hazai hirdetések között: egy különleges, virágmintás fényezésű példány, amely garantáltan mosolyt csal mindenki arcára.

A kis kétütemű amúgy is különleges státuszt élvez a kelet-európai autórajongók körében, de ez a darab igazi művészi munka.

„Az autó teljesen ki lett lakatolva és le lett fényezve. Hátul kifordított felnik. A futóműben új lengéscsillapítók, 7db új fékmunkahenger, új fékpofák, fékdobok, felújított váltó új szabadonfutóval, új kuplung, új főtengely, hengerszett, vezérlőtárcsák, felújított generátor és önindító, elektromos gyújtás” – írja a hirdető.

Az egyedi 601-es még nem sokat futott, mindössze 34 ezer kilométert mutat az órája, az ára pedig nem sokkal több, mint 1 millió forint.

Trabant 601 1963-tól 1990-ig gyártották, 594,5 köbcentiméteres motorral, amely 26 lóerős teljesítményre és 110 kilométer/órás végsebességre volt képes. Ezen sebesség eléréséhez négyfokozatú manuális váltó segítette. Közel három évtizedes pályafutása során összesen 2,8 millió 601-es Trabant gördült le a gyártósorról, ezzel a mutatóval nem csak a KGST-s típusok között számít tömegmodellnek.

